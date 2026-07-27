Diplomacia cultural impulsa el poder blando de Vietnam

Hanoi (VNA) - La Resolución 06-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 19 de mayo de 2026, define una nueva misión para la política exterior y la diplomacia cultural de Vietnam, al establecer que estas no solo deben proteger los intereses nacionales, sino también proyectar la identidad, los valores y el prestigio del país, fortalecer la confianza de la comunidad internacional y ampliar su influencia mediante la difusión de la cultura vietnamita.



En ese marco, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra firmó el 17 de julio la Decisión 1306/QD-TTg, mediante la cual el Primer Ministro aprobó la Estrategia de diplomacia cultural hasta 2030, con visión hacia 2045. El documento concreta las orientaciones de la Resolución 06-NQ/TW, así como de las resoluciones 80-NQ/TW sobre el desarrollo de la cultura vietnamita y 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva etapa, con el objetivo de convertir la cultura en un instrumento clave para reforzar el poder blando del país.



El embajador Pham Quang Vinh, exviceministro de Relaciones Exteriores, afirmó que la nueva visión de la política exterior establecida por las recientes resoluciones del Partido constituye un conjunto coherente y estrechamente vinculado con las estrategias nacionales de desarrollo. En su opinión, este enfoque permitirá que la diplomacia cultural evolucione desde una posición centrada en participar y adaptarse hacia otra basada en la iniciativa, la construcción y la contribución activa.



Jonathan Wallace Baker, representante de la UNESCO en Vietnam. (Foto: VNA)



Según el diplomático, Vietnam debe presentar al mundo la historia de su nueva etapa de desarrollo con una actitud proactiva y segura, participando plenamente en las principales dinámicas internacionales y aportando a la civilización humana los valores de su cultura, su tradición pacífica y el respeto al Estado de derecho.



La Estrategia de diplomacia cultural también fija objetivos concretos. Vietnam cuenta actualmente con más de 70 reconocimientos otorgados por la UNESCO, la cifra más alta del Sudeste Asiático, considerados un importante recurso para el desarrollo sostenible de la economía del patrimonio. El país aspira a obtener al menos cinco nuevos reconocimientos internacionales antes de 2030, desarrollar un mínimo de diez destinos de turismo cultural y patrimonial con proyección internacional y establecer entre uno y tres nuevos Centros Culturales de Vietnam en el extranjero.



Con vistas a 2045, la estrategia plantea convertir a Vietnam en uno de los principales centros culturales y creativos de la región, incorporar al menos 15 nuevos reconocimientos internacionales y situar al país entre los tres primeros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los 30 primeros del mundo en el Índice de Poder Blando.



Desde la perspectiva internacional, Jonathan Wallace Baker, representante de la UNESCO en Vietnam, valoró el dinámico patrimonio cultural del país y destacó su contribución al impulsar la propuesta del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 43.ª reunión con el copatrocinio y respaldo de 71 países.



No obstante, el cumplimiento de estos objetivos plantea el desafío de conciliar la conservación del patrimonio con su aprovechamiento para el desarrollo económico y turístico, respetando al mismo tiempo las recomendaciones de la UNESCO sobre la capacidad y preservación de los sitios patrimoniales.



En este sentido, Baker consideró que el desarrollo sostenible requiere sustituir el enfoque de explotación del patrimonio por un modelo de economía patrimonial circular y turismo verde. Asimismo, recomendó fortalecer los ecosistemas creativos, invertir en educación y formación, promover un turismo sostenible respetuoso con los valores culturales y ampliar los modelos de cooperación entre el Estado, las empresas y las comunidades locales.



La estrategia también subraya que la diplomacia cultural debe expandirse al entorno digital. Según Nguyen Van Thuat, subdirector de la Autoridad de Información de Base e Información Exterior del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, aunque Vietnam dispone de una infraestructura digital en rápido crecimiento, con cerca de 80 millones de usuarios de internet, 76 millones de cuentas en redes sociales y 127 millones de conexiones móviles, el país sigue desempeñando principalmente el papel de usuario de plataformas digitales, lo que lo hace vulnerable a tecnologías como la inteligencia artificial y los contenidos deepfake.



Por ello, señaló la necesidad de formar recursos humanos especializados que combinen conocimientos culturales, capacidades diplomáticas y dominio de herramientas digitales como la inteligencia artificial y el análisis de grandes datos.



En la misma línea, la embajadora Nguyen Phuong Nga, exviceministra de Relaciones Exteriores, propuso reforzar la coordinación entre la política interna y la política exterior, consolidando el consenso social dentro del país como base para proyectar la identidad vietnamita al mundo.



La implementación simultánea de la Resolución 06-NQ/TW y de la Estrategia de Diplomacia Cultural hasta 2030, con visión hacia 2045, refleja la determinación de Vietnam de combinar el valor de su patrimonio cultural con una política exterior proactiva, la innovación y el dominio de las tecnologías digitales para fortalecer su posición y competitividad en el ámbito internacional./.