Vietnam revitaliza espacios urbanos a través de recursos culturales

Hanoi (VNA) - El desarrollo cultural de Vietnam, según el espíritu de la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político, se está concretando en diversas localidades del país mediante soluciones que transforman el patrimonio y los espacios culturales en un recurso endógeno para la creatividad y el desarrollo sostenible.



Potenciar los recursos culturales



En Hanoi, la ciudad despliega numerosas actividades con el fin de materializar el objetivo de desarrollo bajo la orientación centrada en la tradición, la identidad y la creatividad. Entre ellas destacan el Programa de Desarrollo de Infraestructura Creativa y el Concurso de Diseño de Espacios Creativos 2026, que buscan revitalizar los espacios urbanos como antiguas fábricas, instalaciones reubicadas, pueblos de oficios tradicionales, parques, plazas y otros espacios públicos para construir, paso a paso, un ecosistema creativo, desarrollar las industrias culturales y consolidar su posición en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.



Hanoi continúa enfatizando esta orientación en el Plan Maestro de la Capital con una visión a 100 años, determinando que la cultura ocupa un lugar central en el proceso de desarrollo. La ciudad se fija el objetivo de conservar la estructura del espacio histórico de la zona urbana central, preservando áreas patrimoniales clave como el casco antiguo, el lago Hoan Kiem, el lago del Oeste, el Templo de la Literatura, el eje del río Rojo y la red de pueblos artesanales, con miras a desarrollar una urbe moderna sin comprometer su identidad.



La planificación prioriza además la ampliación de espacios verdes y públicos, convirtiendo los terrenos liberados tras la reubicación de instalaciones en parques, centros culturales, museos y espacios creativos.



Los expertos consideran necesario aplicar soluciones armónicas entre la conservación y el desarrollo, convirtiendo las industrias culturales, el turismo patrimonial y el diseño creativo en nuevos motores de crecimiento.



Con más de sei mil 489 sitios históricos, tres bienes del patrimonio cultural inmaterial inscritos por la UNESCO, un patrimonio documental mundial y alrededor de mil 350 pueblos artesanales, Hanoi cuenta con una gran ventaja para potenciar sus recursos culturales, con miras a consolidarse como una ciudad patrimonial y creativa.



Recreación de una ceremonia de Año Nuevo de la dinastía Nguyen, en la Ciudadela Imperial de Hue. (Foto: VNA)



En Ciudad Ho Chi Minh, el Centro de Promoción Turística y el Centro de Artes de la metrópolis firmaron un acuerdo de colaboración para el desarrollo del turismo cultural y las industrias creativas para el período 2026-2030.



En ese sentido, ambas entidades coordinarán la creación de productos de turismo artístico, nocturno y de festivales y programas dirigidos al sector MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones). Asimismo, impulsarán la promoción y organizarán viajes de exploración y experiencia para empresas, medios de comunicación y socios internacionales.



La ciudad sureña continúa invirtiendo también en disciplinas artísticas tradicionales como Cai Luong, Hat Boi y el teatro de marionetas, al tiempo que promueve el arte contemporáneo para crear productos turísticos con una identidad de marca distintiva.



Promover el patrimonio mediante la ciencia, la música y la excelencia gastronómica



En la ciudad central de Hue, la Asociación municipal de Ciencias Históricas organizó un seminario científico sobre la identificación de la cultura patrimonial, centrado en esclarecer el sistema de valores y la identidad cultural, además de proponer soluciones para la conservación y puesta en valor del patrimonio en el nuevo contexto.



Diversas intervenciones destacaron el papel de la gastronomía, los festivales, la música y las creencias en el desarrollo del turismo y las industrias culturales, sugiriendo al mismo tiempo acelerar la transformación digital, construir bases de datos sobre el patrimonio y reforzar el vínculo entre la conservación y el desarrollo socioeconómico.



Las autoridades locales anunciaron además el Festival Internacional de Patrimonio y Música de Hue - Hue Wonderverse Music Fest 2026 bajo el lema "City Awakening - Despertar el Patrimonio", el cual combina patrimonio, música contemporánea y modernas tecnologías de puesta en escena, con el objetivo de convertirse en una marca festiva de carácter anual.



Un tazón de Bun Bo Hue (Foto: VNA)



Por otra parte, el programa "Hue - Capital Gastronómica 2026" con la jornada dedicada al Bun Bo Hue continúa rindiendo homenaje al valor del patrimonio culinario y promocionando la marca de esta emblemática sopa de fideos de Hue con carne de res.



A través de actividades de conservación vinculadas a la creatividad, la tecnología y el desarrollo turístico, muchas localidades trabajan por transformar progresivamente la cultura en un recurso de desarrollo, contribuyendo a generar un nuevo impulso para el crecimiento sostenible y a elevar la posición cultural de Vietnam./.