Vietnam conquista por primera vez Campeonato de Voleibol del Sudeste Asiático

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Hanoi (VNA)- La selección masculina de voleibol de Vietnam derrotó anoche a Tailandia por 3-2 en la final de la segunda etapa de la SEA V.Cup 2026, disputada en Yakarta (Indonesia) y conquistó por primera vez el título del torneo tras ocho ediciones celebradas en los últimos cuatro años.

Esta es también la primera edición en la que el certamen, anteriormente conocido como SEA V.League, se disputa bajo el formato de copa, y la primera ocasión en que Vietnam alcanza la final.

En las siete etapas anteriores, Tailandia e Indonesia habían ganado tres títulos cada una, mientras que Camboya llegaba como vigente campeona tras vencer a Indonesia en la final de la primera etapa de este año. El mejor resultado de Vietnam hasta ahora habían sido dos subcampeonatos, obtenidos en 2023 y 2025.

En las semifinales de la segunda etapa, Vietnam superó al anfitrión Indonesia por 3-1, mientras que Tailandia derrotó a Camboya por 3-0. En la fase de grupos, el conjunto tailandés había remontado un marcador adverso de 0-2 para imponerse a Vietnam.

En la final, Tailandia comenzó con ventaja y se adjudicó el primer set por 25-22, pese a haber estado por detrás en varios momentos.

En el segundo parcial, los ajustes tácticos del entrenador italiano Federico Rampazzo permitieron a Vietnam recuperar el control del encuentro. Un sólido bloqueo y los decisivos saques de Dinh Van Phuong y Duong Van Tien dieron la victoria a Vietnam por 25-23 e igualaron el partido.

La ajustada derrota en el segundo set afectó el rendimiento de Tailandia en el tercero. Vietnam tomó rápidamente la delantera y se impuso por 25-19.

En el cuarto, los tailandeses reaccionaron, dominaron desde el inicio y, después de que el entrenador Rampazzo decidiera reservar a algunos de sus titulares, igualaron el marcador al ganar por 25-15.

Ya en tie break, Rampazzo volvió a alinear a sus principales jugadores, entre ellos Ngoc Thuan y Duy Tuyen. Ambos equipos mantuvieron una intensa lucha punto a punto hasta el empate 8-8.

Un saque de Duy Tuyen que rozó la red descolocó a la defensa tailandesa y marcó un punto de inflexión en el partido. Poco después, The Khai aprovechó su ventaja de estatura para bloquear con éxito un potente remate rival y ampliar la ventaja vietnamita a 11-9.

Manteniendo el control hasta el final, Vietnam ganó el quinto set por 15-10, selló el triunfo por 3-2 y conquistó por primera vez el Campeonato de Voleibol del Sudeste Asiático./.

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