Vietnam volverá a medirse con Corea del Sur en el voleibol femenino de los Juegos Asiáticos 2026

Hanoi (VNA) – La selección femenina de voleibol de Vietnam volverá a enfrentarse a Corea del Sur tras el sorteo oficial de la competición de voleibol de los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 20), celebrado en Japón.



Integrado en el Grupo D, el equipo vietnamita también se medirá con Hong Kong (China) y Qatar. Será la tercera ocasión en que Vietnam y Corea del Sur compartan grupo en unos Juegos Asiáticos.



En la edición de 2018, disputada en Palembang (Indonesia), Vietnam cayó por 0-3 ante el conjunto surcoreano. Sin embargo, en los Juegos Asiáticos de 2023, celebrados en Hangzhou (China), logró imponerse por 3-2 a uno de los equipos más fuertes del continente.



El Grupo A está conformado por la anfitriona Indonesia y Nepal. El Grupo B reúne a la vigente campeona, China, junto con Kazajistán y Filipinas, mientras que el Grupo C lo integran Tailandia, China Taipéi, Kirguistán y Mongolia.



La competición femenina se disputará del 16 al 22 de septiembre. Vietnam aspira a igualar el cuarto puesto, su mejor resultado histórico, alcanzado hace tres años.



En la categoría masculina, Vietnam quedó encuadrado en el Grupo C junto con Qatar, India y Hong Kong (China).



Recientemente, la selección masculina incorporó al entrenador italiano Federico Rampazzo, de quien se espera que impulse al equipo hacia mejores posiciones en el escenario internacional.



El Grupo A masculino está integrado por Japón, Pakistán, Kazajistán y Uzbekistán; el Grupo B por el vigente campeón, Irán, además de Indonesia, Tailandia y Kirguistán; mientras que Corea del Sur, China, China Taipéi y Filipinas competirán en el Grupo D.



Los XX Juegos Asiáticos se celebrarán del 27 de septiembre al 3 de octubre. Las competiciones de voleibol tendrán como sedes el Gimnasio del Parque Okazaki Chuo Sogo y el Park Arena Komaki, ambos ubicados en la prefectura japonesa de Aichi./.

VNA