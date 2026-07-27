Desarrollan en Canadá plataforma digital para enseñar vietnamita a jóvenes

Ottawa (VNA) - Una plataforma de aprendizaje en línea del idioma vietnamita destinada a los hijos de la comunidad de vietnamitas residentes en Canadá fue presentada oficialmente en este país.



Denominada “Truong Tieng Viet Online” (Escuela de Vietnamita en línea), la iniciativa no se limita a la digitalización de materiales didácticos, sino que también integra contenidos sobre la cultura y la historia de Vietnam, con el objetivo de ayudar a los jóvenes vietnamitas en el extranjero a preservar su lengua materna y fortalecer el vínculo con su país de origen.



El proyecto responde a la evolución de la comunidad vietnamita en Canadá, donde la segunda y tercera generaciones enfrentan cada vez mayores dificultades para mantener el uso del vietnamita. La distancia geográfica, la falta de profesores cualificados y la escasez de recursos pedagógicos adaptados dificultan que muchas familias puedan garantizar una enseñanza regular de la lengua materna.



Según Phan Thi Quynh Trang, fundadora del Consejo de Cultura y Educación de Vietnam (CVCEC en inglés) y coordinadora del proyecto, esta plataforma constituye una respuesta sostenible a los desafíos que afrontan los jóvenes nacidos o criados en el extranjero. Señaló que el objetivo es establecer un modelo educativo estructurado y unificado, capaz de superar la dispersión de las iniciativas existentes y crear un entorno de aprendizaje profesional que favorezca una mejor transmisión de la lengua y la cultura vietnamitas.

La plataforma ha sido diseñada específicamente para niños de origen vietnamita que viven fuera del país. Su programa educativo se basa en una progresión claramente definida y utiliza como referencia los libros de texto publicados por la Editorial de la Universidad Pedagógica de Ciudad Ho Chi Minh. Los contenidos también se han enriquecido con conocimientos sobre lugares emblemáticos de Vietnam, costumbres, proverbios, música tradicional y cuentos populares.



Tran Thanh Phuc, cofundador de BambooTech, empresa con sede en Finlandia encargada del desarrollo de la plataforma, explicó que los estudiantes siguen un itinerario de aprendizaje coherente, que les permite adquirir gradualmente competencias lingüísticas en lugar de memorizar vocabulario aislado. Este enfoque también ofrece a las familias un marco educativo más estructurado para acompañar a sus hijos en el aprendizaje del vietnamita.



Subrayó que la dimensión cultural constituye un elemento central del proyecto. Más allá del aprendizaje del idioma, los alumnos descubren las tradiciones y la historia de Vietnam, reforzando así su comprensión de sus raíces.



En una próxima fase de desarrollo, la plataforma incorporará clases virtuales, herramientas de seguimiento del progreso en las cuatro competencias —comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura—, así como un sistema de recomendaciones personalizadas que propondrá ejercicios adaptados al nivel de cada estudiante.



Este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por el CVCEC y fue seleccionado para participar en el programa “Leading Urban Change” de la School of Cities de la Universidad de Toronto.



Tras una fase piloto en Toronto, la plataforma se desplegará progresivamente en las comunidades vietnamitas de otras provincias canadienses. Al combinar tecnologías educativas con la promoción del patrimonio cultural, sus impulsores esperan facilitar el acceso al aprendizaje del vietnamita y fortalecer los vínculos entre las jóvenes generaciones de la diáspora, sus familias, su comunidad y su país de origen./.

VNA