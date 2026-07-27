Provincia de Thanh Hoa intensifica identificación de héroes mártires mediante ADN

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - La provincia de Thanh Hoa mantiene la campaña de toma de muestras de ADN para identificar los restos de héroes mártires sin nombre, en el marco de la campaña nacional de 500 días y noches. Actualmente, tres mil 567 tumbas permanecen sin identificar, de las cuales 612 conservan información parcial y dos mil 955 carecen de cualquier dato.



Desde primeras horas de la mañana, equipos del Mando Militar provincial iniciaron la toma de muestras biológicas en el Cementerio de Mártires de Hoa Loc, en la honónima comuna. Tras una solemne ceremonia de ofrenda floral e incienso, los participantes rindieron homenaje ante las tumbas y renovaron el compromiso de devolver la identidad a los caídos.



Nguyen Van Hung, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh de la comuna de Hoa Loc, expresó su deseo de que las pruebas de ADN permitan identificar cuanto antes a más mártires para que sus familias puedan reencontrarse con ellos después de tantos años.



El cementerio alberga 114 sepulturas, de las cuales 69 sin identificar fueron incluidas en esta campaña.



Todo el proceso se realiza conforme a estrictos protocolos técnicos, que abarcan la verificación de expedientes, la extracción, digitalización, etiquetado, conservación y traslado de las muestras. Posteriormente, las tumbas son restauradas respetando su estado original.



El teniente Le Duc Trung Nghia, responsable de la digitalización y gestión de datos del Mando Militar de Thanh Hoa, explicó que cada muestra recibe un código único acompañado de imágenes y documentación completa para facilitar su comparación posterior. Añadió que el personal revisa cuidadosamente toda la información para evitar errores que puedan afectar la identificación.



Mientras tanto, en el Cementerio de Mártires de Hoang Hoa, donde reposan 660 combatientes caídos, las autoridades tomaron muestras de 38 sepulturas sin identificar dentro del mismo programa.



El mayor profesional Le Tuan Quan, del Equipo de Recuperación del Mando Militar de Thanh Hoa, señaló que las distintas condiciones geológicas exigen un trabajo técnicamente riguroso, ya que cada tumba representa la esperanza de una familia de conocer el destino de su ser querido.



Por su parte, el teniente coronel Nguyen Xuan Toan, subjefe del Comisariado Político del Mando Militar provincial, informó que todas las muestras se obtienen conforme a la normativa del Ministerio de Defensa y mediante un sistema digital unificado que garantiza la trazabilidad de la información.



Hasta la fecha, Thanh Hoa ha realizado la toma de muestras en nueve de sus 25 cementerios de mártires, con 355 restos aptos para análisis y 185 muestras enviadas al Instituto de Medicina Forense Militar. Aunque persisten dificultades técnicas y documentales, las autoridades continúan los trabajos para devolver la identidad a los héroes caídos y aliviar el dolor de sus familias./.





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