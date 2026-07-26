Ciudad Ho Chi Minh ofrece chequeos médicos gratuitos a beneficiarios de políticas sociales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Diversos hospitales de Ciudad Ho Chi Minh llevan a cabo jornadas de chequeos médicos gratuitos, entrega de medicamentos y asesoramiento sanitario dirigidas a beneficiarios de políticas sociales, personas con méritos revolucionarios y residentes de antiguas bases revolucionarias, con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947).



Los días 25 y 26 de julio, el Hospital Militar 175, en coordinación con el Comité Popular del barrio de Hanh Thong, realizó exámenes médicos de rutina a mil 200 personas con méritos revolucionarios.



El director del Hospital Militar 175, mayor general y doctor Tran Quoc Viet, informó que el centro habilitó un área de atención en la planta baja de su Instituto de Ortopedia y Traumatología para agilizar el proceso. Médicos, enfermeros, técnicos y personal de apoyo trabajaron durante todo el fin de semana, mientras que el registro, las pruebas de laboratorio, las consultas con especialistas y el asesoramiento sanitario se organizaron para garantizar una atención segura y eficiente.



Durante la primera jornada del programa, el equipo médico detectó síntomas de infarto en uno de los participantes y lo trasladó de inmediato para recibir tratamiento de urgencia, lo que permitió una intervención oportuna.



Por su parte, Huynh Van Hong Ngoc, secretario del Comité del Partido del barrio de Hanh Thong, señaló que la iniciativa también sirvió para evaluar la capacidad de coordinación entre las autoridades locales, así como la gestión de datos y la logística, de cara al programa de detección universal de enfermedades que la ciudad prevé implementar.



En los últimos días, el Hospital Thong Nhat también ha desarrollado diversas actividades de atención médica dirigidas a las Madres Heroicas Vietnamitas, beneficiarios de políticas sociales, personas con méritos revolucionarios y sus familiares.



Los equipos médicos realizaron chequeos de salud y entregaron obsequios a la Madre Heroica Vietnamita Duong Kim Lan, nacida en 1933 y residente del barrio de Tan Son Nhat.



Además de los exámenes clínicos y las pruebas de laboratorio, los especialistas supervisaron su estado de salud y le ofrecieron orientación sobre nutrición y cuidados diarios adaptados a su condición.



Asimismo, el hospital desplegó equipos médicos para atender a cerca de 600 beneficiarios de políticas sociales, personas con méritos revolucionarios y sus familiares en el barrio de Vung Tau. En el caso de adultos mayores, personas con problemas de salud o con dificultades para desplazarse, el personal sanitario realizó visitas domiciliarias para efectuar revisiones médicas, tomar muestras para análisis y brindar consultas, garantizando así el acceso a servicios esenciales de salud.



Con motivo de esta conmemoración, el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, en colaboración con el Hospital Militar 7A, también puso en marcha el Programa de Atención Médica Comunitaria 2026, destinado a las antiguas zonas de bases revolucionarias.



La iniciativa se desarrolla en 10 barrios, comunas, zonas especiales y antiguas bases revolucionarias de la ciudad. En cada localidad, se prevé atender gratuitamente a entre 500 y mil personas mediante exámenes médicos, consultas de salud y suministro de medicamentos.



El programa prioriza a las familias beneficiarias de políticas sociales, las personas con méritos revolucionarios, los inválidos de guerra, los soldados enfermos, los familiares de mártires, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los hogares pobres y casi pobres, quienes padecen enfermedades crónicas y otros ciudadanos en situación de vulnerabilidad./.

VNA