Turismo

El “Reino de las Cuevas” y sus misterios inagotables

Expertos vietnamitas y británicos revelan nuevos hallazgos en Phong Nha–Ke Bang, reforzando su posición como referente mundial del turismo de exploración de cuevas.

Paisaje exterior de la cueva Phong Nha (Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang). (Fuente: VNA)
Paisaje exterior de la cueva Phong Nha (Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang). (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - Durante más de 35 años, los exploradores de la Asociación Británica de Espeleología, junto con científicos vietnamitas, han llevado a cabo de forma constante estudios del sistema de cuevas de Phong Nha–Ke Bang, en la provincia centrovietnamita de Quang Tri, revelando un mundo espectacular de cientos de cuevas, ríos subterráneos y estalactitas formadas a lo largo de millones de años.

Estos descubrimientos han contribuido a confirmar el valor universal excepcional de este Patrimonio Natural de la Humanidad y consolidar a Phong Nha–Ke Bang como uno de los principales destinos mundiales para el turismo de exploración de cuevas.

El doctor Howard Limbert, experto de la Asociación Británica de Espeleología, recordó que la primera expedición tuvo lugar en 1990, fruto de la cooperación entre dicha asociación y la entonces Universidad Ciencias Generales de Hanoi. Tras explorar la cueva Phong Nha y la cueva Toi, él y sus colaboradores decidieron mantener un compromiso a largo plazo con esta región.

Según el profesor y doctor Ta Hoa Phuong, del Instituto de Investigación Paleontológica de Vietnam, los resultados de las investigaciones realizadas por científicos vietnamitas y británicos proporcionaron una base científica fundamental para completar el expediente presentado ante la UNESCO.

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El sumidero Ac Mong, de 250 metros de profundidad, alberga un misterioso río subterráneo y forma parte del sistema de cuevas Hung Thoong (Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang).

En julio de 2003, Phong Nha–Ke Bang fue inscrito como Patrimonio Natural de la Humanidad por sus valores geológicos y geomorfológicos.

Howard Limbert destacó otro hito importante en 2009, cuando la expedición descubrió y cartografió la cueva de Son Doong, de más de 6,5 kilómetros de longitud y que se considera actualmente, junto a la denominada "Gran Muralla de Vietnam", una de las cuevas más grandes del mundo.

La expedición más reciente y memorable fue la realizada a la cueva Cha Ngheo a principios de 2026. El equipo, integrado por 13 especialistas y personal de apoyo, atravesó la selva, alcanzó la entrada de la cueva y utilizó miles de metros de cuerda para descender unos 350 metros en vertical antes de descubrir una galería horizontal.

Posteriormente, los exploradores recorrieron cerca de 600 metros nadando por un río subterráneo. Howard Limbert señaló que el sistema aún no ha sido explorado por completo y que las investigaciones continuarán en 2027.

El director del Parque Nacional Phong Nha–Ke Bang, Pham Hong Thai, informó de que hasta la fecha se han identificado 472 cuevas, con una longitud total cartografiada superior a los 254 kilómetros, distribuidas en siete áreas principales, entre ellas los tres grandes sistemas de Phong Nha, Vom y Nuoc Mooc.

Solo la expedición realizada a comienzos de 2026 permitió incorporar 26 nuevas cuevas y ampliar tres ya conocidas, con un total de más de 13,6 kilómetros de nuevas mediciones.

Según el experto en turismo Nguyen Chau A, Phong Nha–Ke Bang es actualmente el mayor destino mundial de turismo de exploración de cuevas, con cerca de 50 mil visitantes al año y unas 15 rutas de entre uno y cinco días de duración.

Esta modalidad turística genera ingresos superiores a unos 11,5 millones de dólares anuales. En los próximos cinco años, el número de visitantes podría alcanzar los 100 mil y los ingresos situarse entre 19,2 millones y 26,9 millones de dólares, consolidando a Phong Nha–Ke Bang como el principal centro de turismo de aventura de Asia.

Los especialistas estiman que alrededor del 60% de la superficie del parque nacional aún permanece sin explorar, lo que augura nuevos e importantes descubrimientos en el futuro./.

#Phong Nha–Ke Bang #cuevas de Vietnam #turismo de aventura #Son Doong
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