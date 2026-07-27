Vietnam reafirma su gratitud con la recuperación e identificación de restos de mártires

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Despliegue de las labores de búsqueda, excavación y recuperación de los restos de mártires en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Despliegue de las labores de búsqueda, excavación y recuperación de los restos de mártires en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
El 17 de julio de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visitó e inspeccionó a las fuerzas encargadas de la búsqueda y recuperación de los restos de mártires en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
El 17 de julio de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visitó e inspeccionó a las fuerzas encargadas de la búsqueda y recuperación de los restos de mártires en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung, junto con las fuerzas participantes en la recuperación de los restos de mártires en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung, junto con las fuerzas participantes en la recuperación de los restos de mártires en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, jefa del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, examina los primeros objetos personales hallados durante esas labores. (Foto: VNA)
La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, jefa del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, examina los primeros objetos personales hallados durante esas labores. (Foto: VNA)
El Cementerio de los Mártires de Huong Khe, lugar de descanso eterno de más de 750 mártires, entre ellos 84 cuyas tumbas aún no han podido ser identificadas. (Foto: VNA)
El Cementerio de los Mártires de Huong Khe, lugar de descanso eterno de más de 750 mártires, entre ellos 84 cuyas tumbas aún no han podido ser identificadas. (Foto: VNA)
Uso de detectores para la localización y neutralización de minas, municiones y otros artefactos explosivos remanentes de la guerra en la zona de búsqueda y recuperación de los restos de mártires. (Foto: VNA)
Uso de detectores para la localización y neutralización de minas, municiones y otros artefactos explosivos remanentes de la guerra en la zona de búsqueda y recuperación de los restos de mártires. (Foto: VNA)
Apoyo a familiares de mártires de edad avanzada o con problemas de salud para acudir al área de toma de muestras biológicas destinadas al análisis de ADN. (Foto: VNA)
Apoyo a familiares de mártires de edad avanzada o con problemas de salud para acudir al área de toma de muestras biológicas destinadas al análisis de ADN. (Foto: VNA)
Apoyo a familiares de mártires de edad avanzada o con problemas de salud para acudir al área de toma de muestras biológicas destinadas al análisis de ADN. (Foto: VNA)
Apoyo a familiares de mártires de edad avanzada o con problemas de salud para acudir al área de toma de muestras biológicas destinadas al análisis de ADN. (Foto: VNA)
La “Campaña de 500 días y noches” representa un llamado que nace del corazón y una marcha en tiempos de paz para encontrar a quienes la hicieron posible. (Foto: VNA)
La “Campaña de 500 días y noches” representa un llamado que nace del corazón y una marcha en tiempos de paz para encontrar a quienes la hicieron posible. (Foto: VNA)
La “Campaña de 500 días y noches” representa un llamado que nace del corazón y una marcha en tiempos de paz para encontrar a quienes la hicieron posible. (Foto: VNA)
La “Campaña de 500 días y noches” representa un llamado que nace del corazón y una marcha en tiempos de paz para encontrar a quienes la hicieron posible. (Foto: VNA)
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Vietnam reafirma su gratitud con la recuperación e identificación de restos de mártires

La conmemoración del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio) constituye una tradición del pueblo vietnamita para recordar y rendir homenaje a las personas que sacrificaron sus vidas en defensa de los logros de la Revolución y por la construcción de un Vietnam pacífico y feliz. Actualmente, todo el país participa con gran determinación en la “Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires”.

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#restos de mártires #mártires

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