Vietnam reafirma su gratitud con la recuperación e identificación de restos de mártires

La conmemoración del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio) constituye una tradición del pueblo vietnamita para recordar y rendir homenaje a las personas que sacrificaron sus vidas en defensa de los logros de la Revolución y por la construcción de un Vietnam pacífico y feliz. Actualmente, todo el país participa con gran determinación en la “Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires”.