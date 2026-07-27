Turismo

Túneles de Ky Anh y humedal del río Dam, nuevos atractivos turísticos de Da Nang

El Festival “Túneles de Ky Anh – Humedal del río Dam” promueve el turismo histórico, ecológico y comunitario, impulsando el patrimonio cultural de Da Nang.

Un programa artístico en el festival (Foto: Nhan Dan)
Un programa artístico en el festival (Foto: Nhan Dan)

Da Nang, Vietnam (VNA)- El Festival Cultural y Turístico “Túneles de Ky Anh – Humedal del río Dam” 2026, en curso en la ciudad centrovietnamita de Da Nang, ofrece muchos programas turísticos comunitarios y experienciales vinculados a la conservación de dicho sitio histórico nacional.

Bajo el lema “Túneles de Ky Anh: una epopeya bajo tierra”, el evento incluye una amplia programación de actividades culturales, deportivas y turísticas, entre ellas espectáculos artísticos, ceremonias tradicionales en las casas comunales de Thach Tan y Vinh Binh, recreaciones del paso de los soldados por la aldea, liberación de alevines para la recuperación de los recursos acuáticos y concursos de danza comunitaria.

También destacan representaciones del arte popular Bai Choi, ceremonias de faroles flotantes, exposiciones fotográficas, muestras de productos OCOP (Una comuna, un producto) y especialidades agrícolas locales, espacios dedicados a la artesanía tradicional del tejido de esteras, gastronomía regional, recorridos por el sitio histórico y actividades de kayak en el río Dam.

Según Phan Xuan Thanh, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Da Nang, el complejo histórico de Túneles de Kỳ Anh – Humedal del río Dam forma parte del corredor turístico de la “Ruta del Patrimonio del Centro de Vietnam”, integrado con el eje Hue–Da Nang–Hoi An–My Son y conectado con otros destinos emblemáticos como el Monumento a las Madres Heroicas de Vietnam, la playa de Tam Thanh y diversos circuitos de turismo cultural, histórico y ecológico de la región.

La creación de esta nueva oferta turística contribuirá a preservar y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Ban Thach, al tiempo que proyectará la imagen de la localidad y enriquecerá el catálogo de productos turísticos de Da Nang tras la ampliación de su espacio de desarrollo.

El presidente del Comité Popular del barrio de Ban Thach, Duong Van Tuan, explicó que los Túneles de Ky Anh constituyen una de las obras revolucionarias más representativas del centro de Vietnam.

Construidos manualmente durante la resistencia contra el imperialismo estadounidense, forman una red subterránea de aproximadamente tres kilómetros excavada bajo viviendas y casas comunales. Este sistema destaca por sus avanzadas técnicas de ventilación, drenaje y camuflaje, y desempeñó un papel esencial como base para el mando, la atención médica, el almacenamiento de suministros y la protección de las fuerzas revolucionarias.

Por su parte, el Humedal del río Dam, con una superficie aproximada a las 180 hectáreas, alberga un ecosistema de gran riqueza biológica con alrededor de 300 especies de flora y fauna, además de haber servido como importante base revolucionaria durante la guerra, lo que convierte a este espacio en un destino donde la memoria histórica y la naturaleza se complementan para ofrecer una experiencia turística única./.

VNA
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