Ciudad Ho Chi Minh fija la meta de superar el 80% del comercio exterior directo

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh priorizará la inversión en infraestructura logística durante el período 2026-2030 con el objetivo de que más del 80% de las mercancías de exportación e importación se canalicen directamente a través de sus puertos marítimos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y puertos secos, como parte de su estrategia para reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad.



El Comité Popular de la urbe aprobó el Plan de Acción para la implementación de la Estrategia de Importación y Exportación de Mercancías 2026-2030, que fija como objetivo consolidar un crecimiento sostenible del comercio exterior, con un desarrollo equilibrado entre exportaciones e importaciones, mercados, productos y modalidades comerciales.



El plan prevé que las exportaciones registren un crecimiento anual promedio de entre el 10% y el 11% durante el período 2026-2030, mientras que las importaciones aumentarán entre un 9% y un 10% anual. Asimismo, la ciudad buscará mantener bajo control el déficit comercial y avanzar hacia un superávit sostenible que respalde el desarrollo de los sectores productivos estratégicos.



En el ámbito logístico, las autoridades esperan que los ingresos del sector crezcan entre un 13% y un 16% anual y que su contribución al Producto Interno Bruto Regional (PIBR) alcance entre el 8% y el 10% en 2030. Al mismo tiempo, prevén reducir los costos logísticos hasta un rango equivalente al 11-14% del PIBR.



Para cumplir estas metas, la metrópolis acelerará la modernización de puertos marítimos, puertos satélite y puertos secos, además de desarrollar una red de centros logísticos y potenciar el transporte multimodal.



También impulsará soluciones logísticas para el comercio electrónico transfronterizo y reforzará la conectividad entre las redes vial, ferroviaria, fluvial y aérea con las zonas industriales, parques tecnológicos y áreas de producción orientadas a la exportación.



El plan contempla igualmente la transformación digital del sector mediante la incorporación de tecnologías de la información en la gestión del transporte, los puertos y las operaciones logísticas, así como la implementación de sistemas de movilidad inteligente para agilizar el flujo de mercancías, reducir costos y acortar los tiempos de transporte.



Además, Ciudad Ho Chi Minh buscará atraer inversiones de grandes corporaciones nacionales e internacionales en proyectos manufactureros y exportadores de alta tecnología y elevado valor agregado, con el propósito de fortalecer su integración en las cadenas globales de suministro y mejorar la competitividad de su economía./.

VNA