Economía

Ciudad Ho Chi Minh fija la meta de superar el 80% del comercio exterior directo

Ciudad Ho Chi Minh impulsará inversiones en infraestructura logística para que más del 80% del comercio exterior se gestione de forma directa entre 2026 y 2030.

Un puerto en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Un puerto en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh priorizará la inversión en infraestructura logística durante el período 2026-2030 con el objetivo de que más del 80% de las mercancías de exportación e importación se canalicen directamente a través de sus puertos marítimos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y puertos secos, como parte de su estrategia para reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad.

El Comité Popular de la urbe aprobó el Plan de Acción para la implementación de la Estrategia de Importación y Exportación de Mercancías 2026-2030, que fija como objetivo consolidar un crecimiento sostenible del comercio exterior, con un desarrollo equilibrado entre exportaciones e importaciones, mercados, productos y modalidades comerciales.

El plan prevé que las exportaciones registren un crecimiento anual promedio de entre el 10% y el 11% durante el período 2026-2030, mientras que las importaciones aumentarán entre un 9% y un 10% anual. Asimismo, la ciudad buscará mantener bajo control el déficit comercial y avanzar hacia un superávit sostenible que respalde el desarrollo de los sectores productivos estratégicos.

En el ámbito logístico, las autoridades esperan que los ingresos del sector crezcan entre un 13% y un 16% anual y que su contribución al Producto Interno Bruto Regional (PIBR) alcance entre el 8% y el 10% en 2030. Al mismo tiempo, prevén reducir los costos logísticos hasta un rango equivalente al 11-14% del PIBR.

Para cumplir estas metas, la metrópolis acelerará la modernización de puertos marítimos, puertos satélite y puertos secos, además de desarrollar una red de centros logísticos y potenciar el transporte multimodal.

También impulsará soluciones logísticas para el comercio electrónico transfronterizo y reforzará la conectividad entre las redes vial, ferroviaria, fluvial y aérea con las zonas industriales, parques tecnológicos y áreas de producción orientadas a la exportación.

El plan contempla igualmente la transformación digital del sector mediante la incorporación de tecnologías de la información en la gestión del transporte, los puertos y las operaciones logísticas, así como la implementación de sistemas de movilidad inteligente para agilizar el flujo de mercancías, reducir costos y acortar los tiempos de transporte.

Además, Ciudad Ho Chi Minh buscará atraer inversiones de grandes corporaciones nacionales e internacionales en proyectos manufactureros y exportadores de alta tecnología y elevado valor agregado, con el propósito de fortalecer su integración en las cadenas globales de suministro y mejorar la competitividad de su economía./.

VNA
#Nueva era #comercio exterior Vietnam #infraestructura logística #exportaciones de Vietnam #importaciones de Vietnam #puertos de Ciudad Ho Chi Minh #transporte multimodal #logística en Vietnam Ciudad Ho Chi Minh
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

El presidente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Nguyen Manh Hung, y delegados en la inauguración. (Fuente: VNA)

Ciudad de Da Nang promociona productos típicos en aeropuerto

El Departamento de Industria y Comercio de Da Nang, en coordinación con las unidades concernientes, inauguró dos áreas de exhibición de productos que muestran "La quintaesencia de la ciudad" en la Terminal Internacional de Pasajeros del Aeropuerto de Da Nang y en el resort Koi Resort & Residence.