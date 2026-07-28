Ciudad de Da Nang promociona productos típicos en aeropuerto

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Departamento de Industria y Comercio de Da Nang, en coordinación con las unidades concernientes, inauguró dos áreas de exhibición de productos que muestran "La quintaesencia de la ciudad" en la Terminal Internacional de Pasajeros del Aeropuerto de Da Nang y en el resort Koi Resort & Residence.



Esta actividad tiene como objetivo implementar la política del Comité Popular municipal sobre la creación de espacios para presentar, promocionar y vender productos OCOP (Cada comuna, un producto), rubros industriales rurales típicos y especialidades locales en lugares con gran afluencia de visitantes, contribuyendo así a promover la imagen de Da Nang e impulsando el comercio, el turismo y el desarrollo económico de la urbe.



Al intervenir en el evento, Do Thi Quynh Tram, subdirectora del Departamento subrayó que Da Nang cuenta con numerosos productos OCOP, rubros industriales rurales típicos y especialidades que reflejan la identidad local.



La apertura de estos puntos de exposición se considera una solución práctica para acercar productos de calidad a los consumidores, especialmente a los turistas nacionales e internacionales; al mismo tiempo, amplía el mercado de consumo, realza el valor de marca de los rubros locales y busca promocionar la imagen de la ciudad a través de sus artículos distintivos, reiteró.



A su vez, Do Trong Hau, subdirector general de la compañía de inversión y exploración de dicha Terminal Internacional de Pasajeros, expresó su confianza en que los espacios de exposición se conviertan en un escaparate para productos de calidad, como aportes a promover la cultura y la imagen de Da Nang y la región central vietnamita entre los turistas nacionales e internacionales.



Las dos áreas de exposición presentan cerca de 100 productos de empresas, cooperativas e instalaciones de fabricación de la ciudad, los cuales cumplen con los criterios relativos a calidad, origen, trazabilidad, seguridad alimentaria, envasado bilingüe y capacidad de suministro estable.



El mismo día, la empresa Triet Minh inauguró la sala de exposición de productos de Ginseng Ngoc Linh Trimico en la estación de tren. El ginseng Ngoc Linh es una de las hierbas medicinales más preciadas de Vietnam, con un alto valor económico y un producto emblemático de las regiones central y de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental).



En los próximos tiempos, el Departamento de Industria y Comercio continuará coordinándose con las unidades de gestión, las empresas y las ramas para perfeccionar el modelo, añadir nuevos productos, promover la aplicación de la transformación digital en la publicidad y las ventas, y convertir gradualmente el sistema de salas de exposición de productos "La quintaesencia de Da Nang" en un elemento destacado de la promoción comercial, la promoción de marcas y el desarrollo turístico de la ciudad./.

VNA