Vietnam reafirma su liderazgo en la ASEAN tras 31 años de adhesión

Hanoi (VNA) - Tras su ingreso a la ASEAN hace 31 años (28 de julio de 1995), Vietnam se ha convertido en un socio cada vez más importante en la región y en el mundo, así como un miembro responsable y proactivo que moldea el futuro del bloque.



*Decisión estratégica histórica



El embajador Pham Quang Vinh, ex viceministro de Relaciones Exteriores, calificó la adhesión de Vietnam a la ASEAN en 1995 como una "decisión estratégica" tanto para la nación indochina como para el antiguo grupo del bloque (los cinco países fundadores de la ASEAN y Brunei).



Este acontecimiento puso fin a un largo período de polarización, división y confrontación en el Sudeste Asiático. La fase inicial (finales de la década de 1990) fue una época en la que Vietnam "se familiarizó con la forma de trabajar y promovió la integración", señaló.



Pero incluso en medio de esa incertidumbre inicial, Vietnam demostró rápidamente su capacidad de coordinación al organizar con éxito la Cumbre de la ASEAN en 1998 en Hanoi.



La "Declaración de Hanoi" de la Cumbre fue muy apreciada por los países miembros por hacer hincapié en el objetivo estratégico de reducir la brecha de desarrollo entre los integrantes nuevos y antiguos; una hoja de ruta para la integración económica y la reducción de los aranceles a casi cero.



Al iniciar el período 2007-2020, Vietnam ha pasado fuertemente al papel de crear y promover el desarrollo de la ASEAN.



Pham Quang Vinh compartió que este fue el período en el que Vietnam trabajó junto con el bloque para elaborar la Carta de la ASEAN (adoptada en 2008), sentando las bases legales para el nuevo sistema operativo.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cam, (segundo por la derecha), y delegados en la reunión para admitir a Vietnam como séptimo miembro de pleno derecho de la ASEAN, el 28 de julio de 1995, en Bandar Seri Begawan, Brunéi. (Foto: VNA)

Como presidente de la ASEAN en 2010, Vietnam no solo puso en marcha con éxito el nuevo mecanismo operativo de acuerdo con la Carta, sino que también impulsó una decisión histórica: invitar a Rusia y a Estados Unidos a participar en la Cumbre de Asia Oriental (EAS) de 2011, reafirmando así el papel central del bloque ante las grandes potencias.



En particular, en 2020, en medio de la turbulenta pandemia de COVID-19, Vietnam, al ejercer la presidencia de la Asociación con el lema "Cohesión y adaptación proactiva", guió a la ASEAN a superar la crisis con una serie de iniciativas prácticas sobre fondos para vacunas, reservas médicas y planes de recuperación pospandémica.



Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Yakarta, Beni Sukadis, coordinador sénior del Instituto Indonesio de Estudios de Defensa y Estratégias (LESPERSSI), declaró que el rasgo más importante de Vietnam es su compromiso inquebrantable con la promoción de la solidaridad interna y la salvaguarda del papel central de la ASEAN en la estructura regional en formación".



Hizo hincapié en el compromiso constante de Vietnam de respetar la soberanía, el consenso y la resolución de disputas en el Mar del Este por medios pacíficos, adhiriéndose estrictamente al derecho internacional.



*La era del ascenso y la diplomacia "dando forma a las reglas del juego"



En la etapa actual, la posición de Vietnam dentro del bloque ha alcanzado un nuevo nivel. La orientación de la política exterior tras el XIV Congreso Nacional del Partido y la Resolución n.º 06-NQ/TW del Buró Político (mayo de 2026) ha forjado una mentalidad diplomática proactiva y autosuficiente.



En su discurso de apertura en la Conferencia Nacional sobre la Implementación de la Resolución 06-NQ/TW, fechada el 11 de junio de 2026, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, hizo hincapié en un cambio fundamental que la diplomacia vietnamita debe pasar con firmeza de "un estado diplomático de protección del espacio de desarrollo a un estado de construcción de capacidad de desarrollo nacional; de la integración del mercado a la creación de mercados; de participar en las reglas del juego a contribuir a dar forma a las reglas del juego; y de crecer individualmente a crecer junto con la ASEAN".



Este espíritu se concretó claramente en la 59ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y citas anexas celebradas recientemente del 20 al 24 de julio de 2026 en Manila, Filipinas.



El viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang, informó que la delegación vietnamita, encabezada por el canciller Le Hoai Trung asistió a la conferencia con la actitud de "no solo participar, sino también crear soluciones de forma proactiva y aportar soluciones".



Como único país que coordina las relaciones con dos socios de diálogo (Reino Unido y Nueva Zelanda), Vietnam ha presidido con éxito las negociaciones sobre planes de acción estratégicos, promoviendo así la resiliencia regional.



Tras valorar el papel de Vietnam en la ASEAN, el embajador de Filipinas en Hanoi, Francisco Noel R. Fernández III, afirmó que la nación indochina está estratégicamente posicionada como un "Estado de tamaño medio" capaz, que se esfuerza constantemente por promover el bloque como un pilar clave del desarrollo político, de seguridad y económico de toda la región.



Mientras, el analista Collins Chong Yew Keat, de la Universidad de Malaya (Malasia), subrayó que Vietnam no solo es un miembro activo, sino que está emergiendo como un "factor clave para dar forma al futuro del bloque", desempeñando un papel estratégico como pilar e impulsor de la Visión ASEAN 2045.



En el contexto de complejos cambios geopolíticos y una creciente competencia entre grandes potencias, la madurez de Vietnam reside en la combinación perfecta de la fortaleza nacional y la autonomía estratégica de la ASEAN./.