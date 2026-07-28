Tailandia endurece estándares de inversión para centros de datos de IA

Bangkok (VNA) – Tailandia está aplicando criterios de inversión más rigurosos para los centros de datos, en respuesta al creciente auge de la inteligencia artificial (IA), que ha impulsado la demanda de infraestructura digital, pero también ha incrementado la presión sobre los recursos energéticos, hídricos y el medioambiente.



El diario tailandés The Nation citó al viceprimer ministro y titular de Finanzas, Ekniti Nitithanprapas, quien informó que 16 proyectos de centros de datos ya han recibido la confirmación de suministro eléctrico.



Asimismo, señaló que el Gobierno está diseñando una nueva estrategia para atraer inversiones al sector, con el objetivo de maximizar los beneficios para el país, priorizando la calidad y el impacto a largo plazo de los proyectos por encima de su número o valor.



Ekniti encargó a la Junta de Inversiones (BOI) la elaboración de una estrategia nacional para el desarrollo de centros de datos y la creación de un subcomité encargado de supervisar la gestión energética y evaluar las inversiones en este ámbito. Este órgano estará integrado por representantes del Ministerio de Energía, la BOI, la Oficina de Política y Planificación Energética y otras entidades competentes.



Con el nuevo marco, los proyectos serán evaluados con base en cuatro criterios fundamentales: un suministro eléctrico seguro y una hoja de ruta para la adopción de energías limpias; una gestión sostenible del agua que garantice el acceso de las comunidades locales a este recurso; medidas de protección ambiental, incluido el control de la contaminación y del ruido; y la contribución de las inversiones al desarrollo de la economía tailandesa, especialmente de las industrias digitales y de alta tecnología.



El secretario general de la Junta de Inversiones (BOI), Nrit Therdsteerasukdi, afirmó que la política de inversión del país dejará de centrarse en la cantidad de proyectos de centros de datos para priorizar su calidad, en línea con la aspiración de Tailandia de consolidarse como un centro regional de economía digital competitivo y sostenible.



Para acceder a los incentivos de la BOI, los futuros proyectos deberán cumplir requisitos relacionados con la eficiencia energética, la gestión de los recursos hídricos, la protección ambiental y los beneficios socioeconómicos.



Además, se espera que los inversores generen un valor añadido mediante la formación de talento en tecnologías digitales e inteligencia artificial, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para integrarse en las cadenas de suministro tecnológicas, la creación de centros de excelencia para investigación y desarrollo, y el intercambio de capacidad informática para reforzar las capacidades nacionales de IA.



Tailandia ha promovido activamente la inversión en centros de datos para aprovechar el auge global de la inteligencia artificial. En 2025, el país aprobó 26 proyectos valorados en 498 mil 716 millones de THB (unos 15 mil millones de dólares). En lo que va de 2026, ya ha autorizado otros ocho proyectos, con una inversión conjunta de 162 mil 44 millones de THB (alrededor de 4,9 mil millones de USD).



No obstante, la rápida expansión de los centros de datos también ha intensificado la preocupación por el aumento del consumo de electricidad y agua. Ante este escenario, el Gobierno tailandés sostiene que los nuevos estándares de inversión buscan asegurar que los futuros proyectos contribuyan al desarrollo de la economía digital del país, al tiempo que promuevan un uso eficiente y sostenible de los recursos nacionales./.

VNA