Vietnam impulsa la implementación de la Visión ASEAN 2045

Hanoi (VNA) - Vietnam figura entre los primeros países de la ASEAN en elaborar e implementar un Plan de Acción Nacional para el período 2026-2030 con el fin de materializar la Visión de la Comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 2045 y sus Planes Estratégicos, afirmó hoy la embajadora Ton Thi Ngoc Huong, jefa de la Misión Permanente de Vietnam ante la agrupación.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 31.º aniversario de la adhesión de Vietnam a la ASEAN (28 de julio de 1995- 2026), la diplomática señaló que Vietnam participa activamente, junto con los demás Estados miembros, en la implementación de los objetivos establecidos en la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.



Al evaluar las contribuciones del país en el inicio de esta nueva etapa de integración regional, Ngoc Huong explicó que los ministerios y organismos vietnamitas elaboran planes específicos de ejecución de acuerdo con sus respectivas competencias, al tiempo que contribuyen a la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación, fortalecen la coordinación intersectorial y promueven iniciativas destinadas a reforzar la solidaridad, la resiliencia regional, la reducción de las brechas de desarrollo, la transformación digital, la transición verde, la respuesta al cambio climático y la seguridad alimentaria y energética.



Añadió que Vietnam ha integrado los contenidos de la Visión ASEAN 2045 en sus planes nacionales de desarrollo para generar sinergias y resultados concretos. Asimismo, en su calidad de coordinador de las relaciones entre la ASEAN y Nueva Zelanda, así como entre el bloque y el Reino Unido durante el período 2024-2027, el país moviliza el apoyo de estos socios para respaldar la implementación de la estrategia regional.



Al referirse a las oportunidades de desarrollo, Ton Thi Ngoc Huong consideró que Vietnam debe aprovechar de manera más eficaz la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) y la red de acuerdos de libre comercio entre el bloque y sus socios.



Destacó que el mercado regional de cerca de 700 millones de habitantes, junto con el espacio económico de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que abarca unos 2,3 mil millones de personas, ofrece mayores posibilidades para ampliar mercados, integrarse en las cadenas regionales y mundiales de suministro y fortalecer la capacidad productiva.



La embajadora subrayó además que la ASEAN constituye un canal importante para atraer inversiones hacia sectores de alta tecnología, infraestructura e industrias estratégicas. Recordó que los flujos de inversión extranjera directa hacia la región alcanzaron 244 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento significativo de las inversiones en manufactura basada en tecnologías avanzadas.



En este contexto, Vietnam puede beneficiarse de los mecanismos previstos en el Acuerdo Integral de Inversión de la ASEAN (ACIA) y de la amplia red de tratados comerciales del bloque para incrementar el valor tecnológico de su participación en las cadenas globales de suministro, señaló.



También destacó el potencial de iniciativas regionales como la Red Eléctrica de la ASEAN (ASEAN Power Grid), orientada a fortalecer la interconexión energética y facilitar el comercio transfronterizo de electricidad, así como del Plan Estratégico de Conectividad ASEAN 2045, que promueve el desarrollo de infraestructuras de transporte y digitales.



Según la diplomática, otro avance relevante será la firma, prevista a finales de este año, del Acuerdo Marco sobre la Economía Digital de la ASEAN (DEFA), considerado el primer acuerdo regional integral del mundo en este ámbito.



El instrumento contribuirá a crear un mercado digital unificado, impulsar el comercio electrónico, garantizar flujos seguros de datos y facilitar los pagos digitales, en beneficio especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.



Ton Thi Ngoc Huong añadió que la cooperación regional en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial, los semiconductores, las tecnologías cuánticas, la transición verde, las energías renovables, la economía circular y la respuesta al cambio climático permitirá a Vietnam aprovechar recursos, tecnologías y experiencias internacionales para apoyar un desarrollo sostenible.



Respecto a los desafíos que enfrenta la ASEAN, la embajadora señaló que la organización debe preservar su unidad, consenso y papel central en un contexto de creciente competencia estratégica entre las grandes potencias y de desafíos al sistema multilateral y al derecho internacional.



A su juicio, los Estados miembros deben fortalecer el diálogo, las consultas y la confianza mutua, respetando los intereses legítimos de cada país y manteniendo una posición independiente y autónoma que preserve la cohesión y la voz común de la ASEAN.



Asimismo, consideró necesario renovar y reforzar la eficacia de los mecanismos de diálogo liderados por la ASEAN para mantener su papel como plataforma de cooperación y creación de confianza entre los socios, al tiempo que amplía y diversifica sus relaciones exteriores.



La diplomática indicó también que otro de los principales desafíos radica en la capacidad para implementar los compromisos regionales y movilizar los recursos necesarios. En este sentido, afirmó que la ASEAN debe fortalecer su autonomía financiera en áreas prioritarias, diversificar las fuentes de recursos y seguir perfeccionando sus mecanismos de funcionamiento para responder con mayor eficacia a las nuevas demandas de cooperación.



Reiteró que Vietnam continuará colaborando activamente con los demás Estados miembros para identificar soluciones tanto a corto como a largo plazo que contribuyan a fortalecer la Comunidad ASEAN y preservar los valores que sustentan la organización regional./.

VNA