Salud

Vietnam y Bulgaria estrechan la cooperación en sector de la salud

Vietnam y Bulgaria fortalecen la cooperación en educación médica, investigación científica y productos farmacéuticos mediante nuevos acuerdos entre universidades e instituciones de salud.

La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, en la reunión entre entre la Universidad de Medicina de Hanoi y la Universidad de Medicina de Sofía. (Foto: VNA)
La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, en la reunión entre entre la Universidad de Medicina de Hanoi y la Universidad de Medicina de Sofía. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Universidad de Medicina de Hanoi ha ampliado la cooperación con destacadas universidades, hospitales y empresas farmacéuticas de Bulgaria tras una visita de trabajo al país europeo del 20 al 25 de julio, abriendo nuevas oportunidades para una colaboración más amplia en educación médica, investigación y productos farmacéuticos en el marco de la Asociación Estratégica Vietnam-Bulgaria.

El momento más destacado de la visita fue la firma de un memorando de entendimiento (MoU) entre la Universidad de Medicina de Hanoi y la Universidad de Medicina de Sofía, que establece un marco de cooperación a largo plazo para los intercambios académicos, la investigación científica y la colaboración institucional entre las principales facultades de medicina de ambos países.

En la ceremonia de firma, la embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, destacó que la educación y la formación constituyen uno de los pilares más sólidos de las relaciones bilaterales.

Señaló que generaciones de graduados vietnamitas de universidades búlgaras, incluidos médicos, científicos, profesionales sanitarios y gestores de salud pública, han realizado importantes contribuciones al sector sanitario de Vietnam, al tiempo que han fortalecido los vínculos entre los pueblos.

La embajadora afirmó que el acuerdo impulsará el intercambio de profesores y estudiantes, la investigación conjunta, la cooperación académica y el intercambio de conocimientos especializados, ampliando aún más la colaboración en educación, ciencia y tecnología, salud e innovación.

Según el MoU, ambas universidades pondrán en marcha programas de intercambio para docentes y estudiantes, desarrollarán proyectos conjuntos de investigación, organizarán conferencias científicas, compartirán experiencias en la elaboración de planes de estudio y colaborarán en la formación de profesionales sanitarios altamente cualificados.

La Universidad de Medicina de Sofía también expresó su disposición a recibir estudiantes de doctorado de la Universidad de Medicina de Hanoi y desarrollar conjuntamente proyectos educativos y de investigación en el marco de los programas de la Unión Europea.

La delegación vietnamita también mantuvo un encuentro con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Medicina de Sofía, donde ambas partes acordaron reforzar la cooperación en formación farmacéutica, intercambios académicos, investigación conjunta e iniciativas de colaboración.

Durante la visita, la delegación recorrió el hospital militar búlgaro y varios grandes hospitales de Sofía para conocer sus modelos de gestión, la formación médica y la aplicación de tecnologías sanitarias, además de debatir oportunidades de cooperación en formación especializada, investigación clínica e intercambio profesional.

La delegación también sostuvo conversaciones con DANHSON, una de las principales empresas farmacéuticas de Bulgaria, para explorar posibilidades de cooperación en investigación, transferencia tecnológica, formación y vínculos empresariales con compañías farmacéuticas vietnamitas.

Stefan Bojinov, miembro del consejo directivo de la empresa, afirmó que DANHSON está dispuesta a considerar oportunidades de becas para estudiantes vietnamitas que cursen estudios de farmacia en Bulgaria.

La visita generó una serie de resultados prácticos, ampliando la cooperación entre universidades, hospitales y empresas farmacéuticas en ámbitos como la educación, la investigación científica, la transferencia tecnológica y el desarrollo de recursos humanos sanitarios.

Asimismo, fortaleció las alianzas institucionales entre Vietnam y Bulgaria, impulsando la cooperación en el marco de la Asociación Estratégica Vietnam-Bulgaria, especialmente en educación, ciencia y tecnología, salud y productos farmacéuticos./.

VNA
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