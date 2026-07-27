Internacional

Singapur endurece su política monetaria

La Autoridad Monetaria de Singapur reforzó su política monetaria para contener la inflación y respaldar la estabilidad económica.

Singapur (VNA) - La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció hoy un nuevo endurecimiento de su política monetaria ante las previsiones de un sólido crecimiento económico durante el segundo semestre de 2026 y la persistencia de las presiones inflacionarias externas.

Según la institución, la economía singapurense mantendrá un ritmo de expansión favorable en la segunda mitad del año, mientras que la inflación subyacente, que excluye los costos del transporte privado y el alojamiento, aumentará a partir de julio y permanecerá elevada hasta comienzos de 2027.

La MAS informó que mantendrá sin cambios la amplitud y el punto medio de la banda cambiaria, al considerar que una orientación monetaria más restrictiva contribuirá a fortalecer el dólar de Singapur (SGD) y moderar la inflación importada.

Asimismo, señaló que el ajuste aplicado en abril, tras un período de apreciación generalizada del tipo de cambio efectivo nominal del dólar singapurense (S$NEER), ya ha contribuido a reducir las presiones inflacionarias en la economía.

La autoridad monetaria afirmó que dispone de margen suficiente para preservar la estabilidad de los precios a mediano plazo y aseguró que continuará vigilando de cerca la evolución económica, además de estar preparada para intervenir si fuera necesario con el fin de evitar fluctuaciones excesivas del S$NEER.

En su revisión de abril, la MAS incrementó ligeramente la pendiente de la banda de política del S$NEER, manteniendo sin cambios tanto su amplitud como su punto medio.

A diferencia de la mayoría de los bancos centrales, que utilizan las tasas de interés como principal instrumento de política monetaria, la MAS basa su estrategia principalmente en la gestión del tipo de cambio.

Bajo este marco, el dólar singapurense puede fluctuar dentro de una banda no divulgada frente a una cesta de divisas de los principales socios comerciales del país./.

VNA
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