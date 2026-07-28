Internacional

Tailandia impulsa exportaciones de gemas y joyería hacia China

El Instituto de Gemas y Joyería de Tailandia firmó acuerdos con entidades de Shanghái para facilitar el acceso de las empresas tailandesas al mercado chino.

Bangkok (VNA) - El Instituto de Gemas y Joyería de Tailandia (GIT) firmó un memorando de entendimiento (MdE) con dos importantes entidades en Shanghái con el objetivo de apoyar a las empresas tailandesas en su expansión hacia el mercado chino, en el marco de los esfuerzos del país por impulsar las exportaciones de gemas y joyería.

Según el GIT, los acuerdos de cooperación, suscritos con la Compañía de Importación y Exportación del Grupo Inmobiliario Jing'an de Shanghái y la Bolsa China de Gemas y Jade se centran en el desarrollo de estándares para la industria, la facilitación del acceso al mercado, el fortalecimiento de los lazos comerciales y el aumento de la competitividad de las empresas tailandesas del sector, informó el diario tailandés The Nation.

En el marco de esta colaboración, el GIT aportará su experiencia técnica, brindará servicios de estandarización y certificación de calidad de los productos, y facilitará el contacto entre las empresas tailandesas y potenciales socios comerciales. Por su parte, las entidades chinas ofrecerán asesoramiento sobre la normativa de importación, los procedimientos aduaneros, los servicios de almacenamiento en zonas francas, la logística, la organización de exposiciones y las oportunidades de negocio en el mercado chino.

El GIT destacó que China figura entre los principales mercados para la industria tailandesa de gemas y joyería. En este sentido, confía en que el fortalecimiento de la cooperación con socios chinos permitirá a las empresas tailandesas acceder con mayor eficacia a ese mercado, al tiempo que contribuirá a ampliar la colaboración bilateral en el sector.

Esta iniciativa se enmarca en el programa SMART JEWELER by GIT, destinado a reforzar la competitividad de las empresas tailandesas de gemas y joyería mediante el desarrollo de marcas, la innovación en el diseño, el análisis de las tendencias de consumo y la creación de redes comerciales internacionales./.

VNA
#Tailandia #gemas #joyería
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