Vietnam destaca su experiencia en gestión forestal sostenible

Beijing (VNA) - La Reunión Ministerial Forestal del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se celebró hoy en la ciudad de Shenzhen, de la provincia china de Guangdong, bajo el lema “Hacia una Asia-Pacífico con bosques más resilientes para mejorar el bienestar de todas las personas”.

La delegación vietnamita estuvo encabezada por el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Nguyen Quoc Tri.

En su intervención, Quoc Tri compartió la experiencia de Vietnam en la gestión forestal sostenible, el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas forestales frente al cambio climático y la mejora del bienestar ecológico.

Destacó que el país considera la gestión forestal sostenible como una solución estratégica y a largo plazo para desarrollar bosques saludables, capaces de adaptarse al cambio climático y de seguir proporcionando servicios ecosistémicos esenciales.

Según el alto funcionario, Vietnam ha aplicado de manera integral diversas políticas, entre ellas la protección estricta de la superficie forestal existente, la restauración de los bosques naturales, el impulso a la gestión forestal sostenible y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en el monitoreo de los recursos forestales, la prevención de incendios y la gobernanza del sector.

Asimismo, el país sitúa a la población en el centro de la gestión forestal mediante el mecanismo de pago por servicios ambientales forestales, que contribuye a financiar la protección de los bosques, mejorar los medios de vida y fomentar modelos de desarrollo económico bajo el dosel forestal.

Quoc Tri afirmó que la actividad forestal está estrechamente vinculada al crecimiento verde, la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que requiere una mayor cooperación internacional.

Propuso fortalecer el intercambio en materia de conocimientos, ciencia y tecnología; promover las finanzas verdes, los créditos de carbono y las inversiones a largo plazo para la conservación y restauración de los bosques; ampliar la cooperación en la investigación y conservación de la biodiversidad, y desarrollar cadenas de suministro de productos forestales legales, transparentes y responsables.

Reiteró que Vietnam seguirá siendo un socio confiable y responsable, dispuesto a compartir experiencias y promover la cooperación con las economías de APEC en favor del desarrollo sostenible de la región.

En la sesión inaugural, el viceprimer ministro chino He Lifeng puntualizó que Asia-Pacífico posee abundantes recursos forestales, pero enfrenta desafíos como los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de biodiversidad, la degradación de las tierras y la desertificación.

Reafirmó la disposición de China a ampliar la cooperación con las economías del APEC y propuso fortalecer la seguridad ecológica, promover un desarrollo en armonía con la naturaleza, acelerar la transición verde y baja en carbono y reforzar la cooperación multilateral.

La reunión aprobó la Declaración Conjunta de la Reunión Ministerial Forestal del APEC 2026, que insta a fortalecer la conservación de la biodiversidad, la aplicación de la ley contra el comercio ilegal de productos forestales, y la gestión forestal sostenible en las políticas de desarrollo, así como la cooperación en silvicultura urbana, gestión de los recursos hídricos, innovación tecnológica y desarrollo de nuevas industrias, productos y servicios forestales./.

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