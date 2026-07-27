Asamblea Nacional modifica nueve leyes de defensa en Vietnam

Hanoi (VNA)- Al continuar con su cuarta reunión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional analizó hoy el proyecto de Ley que modifica y complementa varios artículos de nueve leyes sobre el derecho militar y de defensa.



Al presentar el borrador, el vicepremier y ministro de Defensa, general Phan Van Giang, declaró que el proyecto consta de 10 artículos; no modifica ni complementa el ámbito de regulación y sujetos aplicables de esas nueve leyes existentes, sino que se centra en enmendar y agregar los contenidos afectados por los resultados de la reorganización del aparato estatal y en institucionalizar rápidamente los principales lineamientos y orientaciones del Partido, así como en abordar los problemas urgentes que surgen en la práctica.



Esto incluye la modificación y el complemento de varios artículos de la Ley de Defensa relacionados con la defensa regional; y la modificación y el complemento de varios artículos de la Ley sobre los Oficiales del Ejército Popular de Vietnam, entre otros.

El vicepremier y ministro de Defensa, general Phan Van Giang, habla en el evento. (Fuente: VNA)

En sus palabras, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, enfatizó que la principal prioridad es revisar minuciosamente las técnicas legislativas para garantizar la coherencia y la uniformidad, evitando conflictos y solapamientos con leyes sobre la organización del aparato estatal, como la Ley de Organización del Gobierno, la Ley de Organización del Gobierno Local y otras especializadas.



En lo que respecta a la organización del aparato militar local y la formalización del Comando Militar a nivel comunal, hizo hincapié en que la transformación del Comando Militar a nivel comunal en una unidad militar local directamente subordinada al Comando Militar a nivel provincial y la asignación de oficiales del Ejército regular a puestos de mando es una política importante y correcta del Partido.



También exigió a estudiar la opinión del organismo de verificación sobre el nombramiento de un oficial regular como Comisario Político del Comando Militar Comunal, con el fin de alinearlo con la política de desplegar oficiales a nivel comunal para implementar un sistema de mando unipersonal combinado con el sistema de comisarios políticos y oficiales políticos.



Al examinar el proyecto de ley, el jefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Le Tan Toi, aplaudió la propuesta del Gobierno sobre la necesidad de promulgar la Ley para institucionalizar el lineamiento del Partido de reorganizar la estructura organizativa e implementar un modelo de gobierno local de dos niveles.

Panorama del evento. (Fuente: VNA)

Las enmiendas oportunas abordarán las "lagunas legales" derivadas de la abolición del nivel distrital, garantizando la continuidad en el mando y control de las tareas militares y de defensa a nivel local, reiteró.



Además, la elaboración de esta ley se ajusta rigurosamente e institucionaliza de inmediato a las directrices y orientaciones del Partido sobre la continua reorganización de la estructura organizativa del sistema político, y la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles, promoviendo la descentralización y la delegación de poder; garantizando la constitucionalidad y la coherencia con el sistema jurídico; y asegurando la viabilidad y la capacidad de respuesta a las necesidades prácticas, remarcó.



Mientras tanto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Doan Anh, declaró que el Comité Permanente acordó unánimemente la necesidad de promulgar la Ley para institucionalizar con prontitud las directrices del Partido y las resoluciones del órgano legislativo sobre la organización y el funcionamiento del aparato estatal.



Al mismo tiempo, acordó la propuesta del Gobierno de incorporar el proyecto de ley al programa legislativo de 2026 y someterlo a la Asamblea Nacional para su aprobación.



En la ocasión, el Comité Permanente también analizó el proyecto de Ley de Presupuesto del Estado (consolidada)./.