Asamblea Nacional ajusta su programa legislativo para 2026

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, firmó una resolución que modifica el programa legislativo correspondiente a 2026.



Mediante la Resolución n.º 11/2026/UBTVQH16, el Comité Permanente de la AN incorporó varios proyectos de ley al programa de 2026 para su debate y aprobación durante el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, previsto para octubre venidero.



Entre los proyectos de ley añadidos figuran la Ley de modificación y complementación de algunos artículos de la Ley de la Infancia; la Ley de Personas con Discapacidad; la Ley de Examen y Tratamiento Médico; la Ley de Farmacia; la Ley de Población; la Ley de modificación y complementación de algunos artículos de la Ley sobre Gestión y Uso de Armas, Explosivos y Herramientas de Apoyo; y la Ley de Prevención y Lucha contra Incendios y Rescate.



El Comité Permanente del Parlamento también decidió cambiar el nombre del proyecto de Ley de modificación y complementación de algunos artículos de la Ley sobre Donación, Extracción y Trasplante de Tejidos y Órganos Humanos y Donación y Recuperación de Cuerpos, que pasará a denominarse Ley revisada sobre Donación, Extracción y Trasplante de Tejidos y Órganos Humanos y Donación y Recuperación de Cuerpos.



Asimismo, el examen y la aprobación de las modificaciones a la Ley sobre Prevención y Control de los Daños del Tabaco fueron aplazados del primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la AN en abril de 2026 al segundo período de sesiones, que tendrá lugar en octubre del mismo año.



El Comité Permanente de la AN asignó a los organismos competentes la elaboración, revisión principal y revisión complementaria de los nuevos proyectos de ley y resoluciones incorporados al programa, además de fijar los plazos para su presentación al órgano legislativo.



En consecuencia, los proyectos de Ley de modificación y complementación de algunos artículos de la Ley de la Infancia, la Ley de Personas con Discapacidad, la Ley de Examen y Tratamiento Médico, la Ley de Farmacia y la Ley de Población; la Ley revisada sobre Donación, Extracción y Trasplante de Tejidos y Órganos Humanos y Donación y Recuperación de Cuerpos; la Ley de modificación y complementación de algunos artículos de la Ley sobre Prevención y Control de los Daños del Tabaco; la Ley de modificación y complementación de algunos artículos de la Ley sobre Gestión y Uso de Armas, Explosivos y Herramientas de Apoyo; y la Ley de Prevención y Lucha contra Incendios y Rescate serán presentados al Comité Permanente de la Asamblea Nacional para su examen durante su reunión de septiembre./.

VNA