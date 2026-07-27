To Anh Dung elegido presidente del Comité Popular de Thanh Hoa

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) –El mayor general To Anh Dung, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en la provincia de Thanh Hoa y director de la Policía local, fue aprobado como subsecretario de esta miltancia para el mandato 2025-2030 y elegido presidente del Comité Popular provincial para el período 2026-2031.

La decisión del Secretariado del Comité Central del PCV fue entregada a Anh Dung por Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y presidente de su Comisión de Organización, durante una conferencia celebrada hoy aquí.

Duy Ngoc señaló que la decisión del Secretariado del Partido se basó en una evaluación integral de las cualidades políticas, la capacidad, la formación, la experiencia práctica y el prestigio de Anh Dung, quien cuenta con una sólida trayectoria en las fuerzas de Seguridad Pública Popular, ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad y cumplido satisfactoriamente las tareas encomendadas.

Asimismo, instó al órgano rector del Comité partidista de Thanh Hoa continuar aplicando las resoluciones del Comité Central del Partido y de la provincia, consolidar un sistema político ágil y eficiente, impulsar la reforma administrativa y la transformación digital, mejorar la capacidad de gestión y aprovechar plenamente las potencialidades de Thanh Hoa para convertirla en un polo de crecimiento en el norte del país.

Al asumir el nuevo cargo, To Anh Dung agradeció la confianza depositada por el Buró Político y el Secretariado, y afirmó que continuará fortaleciendo su capacidad de liderazgo y gestión, preservando la unidad del colectivo dirigente, renovando los métodos de dirección y trabajando para cumplir los objetivos fijados por el XX Congreso del Comité del Partido provincial.

Posteriormente, en el quinto período de sesiones del XIX Consejo Popular de Thanh Hoa para el mandato 2026-2031, los diputados eligieron a To Anh Dung como presidente del Comité Popular provincial por votacón unánime.

Tras su elección, To Anh Dung expresó su agradecimiento por la confianza del Consejo Popular y aseguró que el cargo representa un honor y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad ante las autoridades, los votantes y los cerca de 4,3 millones de habitantes de la provincia.

Por otro lado, indicó que el gobierno provincial centrará sus esfuerzos en ejecutar de manera coordinada las tareas y soluciones destinadas a cumplir los objetivos de desarrollo socioeconómico previstos para 2026.

El mayor general To Anh Dung nació en 1978 en la comuna de Nghia Tru, provincia de Hung Yen. Es máster en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y posee formación superior en teoría política.

Cuenta con casi 30 años de servicio en las fuerzas de Seguridad Pública Popular, durante los cuales ocupó diversos cargos en la Policía de Hanoi y en el Ministerio de Seguridad Pública. Desde junio de 2025 desempeña el cargo de director de la Policía de Thanh Hoa./.

​