Vietnam y Camboya impulsan cooperación parlamentaria como pilar de sus relaciones

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, dialogó hoy aquí con su homóloga de Camboya, Samdech Khuon Sudary, a propósito de la visita oficial de la delegación de alto nivel del Legislativo del país vecino, del 27 al 29 de julio.



Thanh Man destacó que la visita contribuye a fortalecer la confianza, la cooperación estrecha entre ambos parlamentos y profundizar las relaciones Vietnam-Camboya.



Asimismo, señaló que la visita permite implementar activamente los compromisos y acuerdos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de los dos Partidos y países durante la visita de Estado a Camboya, la copresidencia del encuentro entre el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el Comité Permanente del Comité Central del Partido Popular de Camboya (CPP), así como la reunión de los líderes de los tres Partidos de Vietnam, Camboya y Laos presidida por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en febrero pasado.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, dialoga con su homóloga de Camboya, Samdech Khuon Sudary, Foto: VNA

Por su parte, Khuon Sudary expresó su agradecimiento por la solemne acogida brindada por el Partido, el Estado y la Asamblea Nacional de Vietnam, que refleja la cercanía y los estrechos vínculos entre los dirigentes de alto nivel y los pueblos de ambos países. Asimismo, transmitió los saludos del rey Norodom Sihamoni, del presidente del PPC, Hun Sen, y de otros dirigentes camboyanos a los líderes y al pueblo vietnamitas.



Valoró altamente los logros integrales de desarrollo alcanzados por Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por el secretario general y presidente To Lam, y manifestó su confianza en que Vietnam cumplirá con éxito sus dos objetivos centenarios y seguirá elevando su papel y posición en la región y en el mundo.



También subrayó que los éxitos y experiencias de Vietnam en la reforma económica y la simplificación del aparato estatal constituyen valiosas lecciones para el proceso de desarrollo de Camboya.



Khuon Sudary felicitó a Vietnam por la exitosa organización de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. En particular, felicitó a Tran Thanh Man por continuar desempeñando el cargo de presidente, lo que demuestra la confianza del Legislativo y del pueblo vietnamitas.



Los dos dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre la situación del desarrollo socioeconómico de cada país y debatieron de manera sustantiva y efectiva medidas destinadas a impulsar la cooperación entre ambas naciones y sus respectivos parlamentos en el futuro.



Ambas partes reafirmaron que conceden gran importancia y otorgan máxima prioridad a las relaciones bilaterales, en las que la cooperación parlamentaria constituye un canal importante.



Acordaron seguir coordinando estrechamente la implementación efectiva de los compromisos y acuerdos alcanzados por los líderes de los dos Partidos y países; intensificar el intercambio de delegaciones y mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral; promover la conectividad de infraestructuras de transporte, pasos fronterizos, logística y cadenas de suministro; facilitar el comercio y la inversión, con el objetivo de elevar próximamente el valor del intercambio comercial bilateral a 20 mil millones de dólares.



Convinieron en acelerar la labor de demarcación y señalización fronteriza, y coordinar esfuerzos para garantizar una frontera de paz, estabilidad y desarrollo.



Ambas partes acordaron coordinar la organización exitosa de las actividades conmemorativas del 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas Vietnam-Camboya en 2027, impulsar la divulgación y educación sobre la tradición de solidaridad y amistad entre ambos pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes, y destacaron que este es un valor histórico que debe ser protegido y preservado por los ciudadanos de ambos países.



Asimismo, coincidieron en continuar concertando eficazmente las actividades de intercambio y compartir sus experiencias en ámbitos de interés común, especialmente en la construcción y perfeccionamiento de instituciones, sistemas jurídicos y la supervisión suprema.



Acordaron fortalecer la cooperación entre los comités especializados, los grupos parlamentarios de amistad, las diputadas y los de parlamentarios más jóvenes; reforzar la supervisión de la implementación de los acuerdos de cooperación entre los dos Gobiernos; y continuar apoyándose mutuamente en los foros parlamentarios multilaterales de los que ambos son miembros.



Thanh Man propuso que la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya siga prestando atención y creando condiciones favorables para que la comunidad de origen vietnamita en ese país pueda vivir de manera estable, garantizando sus derechos e intereses legítimos, contribuyendo así positivamente al desarrollo socioeconómico de Camboya y a las relaciones de amistad entre ambas naciones.



También pidió una estrecha coordinación en la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Camboya.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales, ambas partes acordaron continuar trabajando codo a codo para mantener la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región, consolidar la solidaridad, promover el papel central de la ASEAN y fortalecer la cooperación en los mecanismos subregionales del Mekong./.



