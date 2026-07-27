Naufragio del buque Khoi Nguyen 18: Rescatan con vida a 48 personas

Hanoi (VNA)– Un total de 48 personas han sido rescatadas con vida hasta la tarde del 27 de julio en las labores de búsqueda y rescate del buque Khoi Nguyen 18, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam.



Las autoridades vietnamitas recibieron oficialmente a todas las personas que habían sido rescatadas y atendidas médicamente por las fuerzas de China. Los 48 supervivientes se encuentran actualmente en camino de regreso a tierra firme.



Durante los días 26 y 27 de julio, los equipos de rescate de las partes involucradas llevaron a cabo de forma intensiva las labores de búsqueda, salvamento, asistencia y atención médica a los afectados.



Pese al fuerte oleaje, las altas olas y los intensos vientos, que complican considerablemente las operaciones, las fuerzas vietnamitas mantienen la búsqueda de las personas desaparecidas con la máxima determinación./.

VNA