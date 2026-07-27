Política

Naufragio del buque Khoi Nguyen 18: Rescatan con vida a 48 personas

Vietnam confirma el rescate de 48 personas del buque Khoi Nguyen 18. Continúan las labores de búsqueda de desaparecidos pese al mal tiempo.

Hanoi (VNA)– Un total de 48 personas han sido rescatadas con vida hasta la tarde del 27 de julio en las labores de búsqueda y rescate del buque Khoi Nguyen 18, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam.

Las autoridades vietnamitas recibieron oficialmente a todas las personas que habían sido rescatadas y atendidas médicamente por las fuerzas de China. Los 48 supervivientes se encuentran actualmente en camino de regreso a tierra firme.

Durante los días 26 y 27 de julio, los equipos de rescate de las partes involucradas llevaron a cabo de forma intensiva las labores de búsqueda, salvamento, asistencia y atención médica a los afectados.

Pese al fuerte oleaje, las altas olas y los intensos vientos, que complican considerablemente las operaciones, las fuerzas vietnamitas mantienen la búsqueda de las personas desaparecidas con la máxima determinación./.

VNA
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