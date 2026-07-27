Experto indonesio: Vietnam puede liderar nuevos ámbitos de cooperación en ASEAN

Yakarta (VNA) Vietnam tiene el potencial de asumir un papel de liderazgo en varios de los nuevos ámbitos de cooperación de la ASEAN, como la transformación digital, la economía verde, la respuesta al cambio climático y la ciberseguridad, gracias a su creciente contribución al fortalecimiento del bloque y a su firme compromiso con la centralidad de la organización, afirmó el experto indonesio Beni Sukadis.



En una entrevista concedida a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta, Beni Sukadis, coordinador sénior del Instituto Indonesio de Estudios de Defensa y Estrategia (LESPERSSI), afirmó que, durante más de tres décadas de participación en la ASEAN, Vietnam ha realizado destacadas contribuciones a la construcción de la Comunidad regional. A su juicio, el mayor aporte del país ha sido su firme compromiso con el fortalecimiento de la cohesión interna y la defensa de la centralidad de la ASEAN en la configuración de la arquitectura regional.



Beni subrayó que Vietnam ha respaldado de manera constante los principios fundamentales de la ASEAN, como el respeto a la soberanía, la toma de decisiones por consenso, la solución pacífica de las controversias y el cumplimiento del derecho internacional. En particular, destacó el papel activo del país en la promoción de la gestión de las cuestiones relativas al Mar del Este sobre la base del derecho internacional, contribuyendo así a preservar la paz, la estabilidad y la credibilidad de la ASEAN.



Asimismo, Vietnam ha sido reconocido por sus aportes al impulso de la integración económica y al fortalecimiento de las relaciones entre la ASEAN y sus socios externos. Según Beni, el exitoso desempeño de Vietnam como presidente de la ASEAN en 2020, en plena pandemia de COVID-19, permitió garantizar la continuidad de los mecanismos de cooperación regional y demostró la capacidad de coordinación y adaptación del bloque frente a desafíos sin precedentes.



El experto indonesio consideró que estas contribuciones no solo han elevado la posición de Vietnam, sino que también han reforzado el papel de la ASEAN como una organización capaz de mantener la estabilidad, fomentar la cooperación y preservar su centralidad en la región.



Al evaluar el papel de Vietnam durante la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, Beni estimó que el país seguirá desempeñando un papel cada vez más relevante en el fortalecimiento de la unidad y de la centralidad del bloque. Como miembro proactivo y responsable, Vietnam ha demostrado capacidad para generar consensos, promover la cooperación y mantener el equilibrio en un entorno geopolítico regional cada vez más complejo.



A su juicio, en los próximos años la ASEAN ampliará su cooperación hacia nuevos ámbitos, como la transformación digital, la economía verde, la respuesta al cambio climático, la ciberseguridad, la seguridad marítima y otros desafíos de seguridad no tradicionales. En todos estos campos, Vietnam cuenta con un importante potencial para contribuir e incluso asumir un papel de liderazgo en determinadas áreas.



Según Beni, los avances del país en el desarrollo de la economía verde y el impulso de la industria de los vehículos eléctricos constituyen experiencias valiosas que pueden compartirse con los demás Estados miembros para apoyar la transición ecológica de la región.



Más importante aún, el firme respaldo de Vietnam a la centralidad de la ASEAN, al multilateralismo y al derecho internacional contribuirá a fortalecer la unidad del bloque, mejorar la eficacia de la cooperación y reforzar la posición de la ASEAN en un contexto regional y mundial marcado por la incertidumbre.



En cuanto a la cooperación entre Vietnam e Indonesia en el marco de la ASEAN, Beni señaló que las relaciones bilaterales evolucionan de manera cada vez más sustancial y complementaria. Ambos países comparten intereses en el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales, el fortalecimiento de la centralidad de la ASEAN y la promoción de la cooperación basada en el derecho internacional.



Afirmó que aún existe un amplio margen para ampliar la colaboración bilateral y dentro del bloque, especialmente en ámbitos como el comercio, la inversión, la agricultura, la seguridad alimentaria, la economía digital, la transición energética, la industria verde, la pesca sostenible, la respuesta al cambio climático y la ciberseguridad. Asimismo, ambos países pueden intensificar su coordinación en materia marítima y de seguridad marítima para garantizar la paz y la seguridad de las rutas de navegación regionales.



Beni expresó su confianza en que, si continúan estrechando la cooperación en estos ámbitos, Vietnam e Indonesia no solo profundizarán sus relaciones bilaterales, sino que también contribuirán de manera significativa a reforzar la competitividad de la ASEAN, fortalecer la cohesión interna del bloque y consolidar su papel central, favoreciendo así la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible del Sudeste Asiático./.

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