Presidenta de Asamblea Nacional de Camboya inicia visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) – La presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, llegó hoy a Hanoi para realizar una visita oficial de tres días a Vietnam, por invitación de su homólogo anfitrión, Tran Thanh Man.



En el Aeropuerto Internacional Noi Bai, la delegación fue recibida por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh; el subjefe permanente de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Relaciones Exteriores del Parlamento, Vu Hai Ha; y el embajador de Camboya en Vietnam, Touch Sopharath.



Durante su estancia, la dirigente parlamentaria camboyana sostendrá conversaciones con su par vietnamita, Tran Thanh Man; se reunirá con destacados dirigentes vietnamitas y visitará varias empresas y centros de salud del país. Además, se prevé que los órganos especializados de ambos parlamentos mantengan reuniones de trabajo para impulsar la cooperación en la próxima etapa.



La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, da la bienvenida a la titular de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, en el Aeropuerto Internacional Noi Bai. Foto: VNA

La visita marcará un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre ambos órganos legislativos, afirmó el doctor Chheang Vannarith, vicesecretario general y presidente del Consejo Asesor de la Asamblea Nacional de Camboya.



Asimismo, destacó que ambas partes comparten el compromiso de situar a las personas en el centro de su cooperación, al tiempo que continúan fortaleciendo la amistad entre ambos países y sus pueblos, especialmente en el ámbito legislativo, y avanzan en la implementación de los acuerdos alcanzados durante la reunión de alto nivel celebrada en Phnom Penh el pasado febrero.



El doctor Chheang Vannarith recordó que esta es la segunda visita a Vietnam de la presidenta Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, realizó una visita oficial a Camboya en noviembre de 2024.



En declaraciones a un corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias en Phnom Penh, el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, señaló que esta visita constituye una importante actividad diplomática de alto nivel que contribuirá a consolidar y profundizar aún más las relaciones bilaterales, en el espíritu de "buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo".



El diplomático añadió que la visita también ofrecerá a ambas partes la oportunidad de revisar los avances de la cooperación en distintos ámbitos, especialmente en la diplomacia parlamentaria, así como definir nuevas orientaciones para elevar las relaciones entre Vietnam y Camboya a un nivel superior y con mayor profundidad./.