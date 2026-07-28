Política

Reelegida Do Thi Thu Thao, presidenta de Cruz Roja de Vietnam para el periodo 2026-2031

Do Thi Thu Thao fue reelegida presidenta de la Cruz Roja de Vietnam para el mandato 2026-2031 durante el XII Congreso Nacional de la organización en Hanoi.

Do Thi Thu Thao, secretaria del Comité del Partido de la Cruz Roja de Vietnam (CRV), resulta reelegida presidenta del XII Comité Central de la organización para el periodo 2026-2031 (Fuente: VNA)
Do Thi Thu Thao, secretaria del Comité del Partido de la Cruz Roja de Vietnam (CRV), resulta reelegida presidenta del XII Comité Central de la organización para el periodo 2026-2031 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – Do Thi Thu Thao, secretaria del Comité del Partido de la Cruz Roja de Vietnam (CRV), resultó reelegida presidenta del XII Comité Central de la organización para el periodo 2026-2031 durante la primera sesión del nuevo comité, celebrada hoy en Hanoi.

En el marco del XII Congreso Nacional de la CRV para el nuevo mandato, los delegados dieron a conocer los resultados de la primera sesión y presentaron la composición del Comité Central, la Junta Permanente y la Junta de Inspección, elegidos para el periodo 2026-2031.

El XII Comité Central de la CRV está compuesto por 85 miembros, entre ellos dirigentes de la organización, representantes de ministerios, organismos estatales, organizaciones de masas, filiales provinciales y municipales de la CRV, organizaciones sociopolíticas y religiosas, así como empresarios y emprendedores comprometidos con la labor humanitaria. Por su parte, la Junta Permanente quedó integrada por 20 miembros.

Nguyen Si Truong fue designado vicepresidente permanente de la organización, mientras que Le Nu Thuy Duong asumirá el cargo de vicepresidenta./.hi Thu Thao, secretaria del Comité del Partido de la Cruz Roja de Vietnam (CRV), resultó reelegida presidenta del XII Comité Central de la organización para el periodo 2026-2031 durante la primera sesión del nuevo comité, celebrada hoy en Hanoi.

En el marco del XII Congreso Nacional de la CRV para el nuevo mandato, los delegados dieron a conocer los resultados de la primera sesión y presentaron la composición del Comité Central, la Junta Permanente y la Junta de Inspección, elegidos para el periodo 2026-2031.

El XII Comité Central de la CRV está compuesto por 85 miembros, entre ellos dirigentes de la organización, representantes de ministerios, organismos estatales, organizaciones de masas, filiales provinciales y municipales de la CRV, organizaciones sociopolíticas y religiosas, así como empresarios y emprendedores comprometidos con la labor humanitaria. Por su parte, la Junta Permanente quedó integrada por 20 miembros.

Nguyen Si Truong fue designado vicepresidente permanente de la organización, mientras que Le Nu Thuy Duong asumirá el cargo de vicepresidenta./.

VNA
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