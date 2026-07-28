Vietnam busca desarrollar la economía marítima como motor estratégico

Hanoi (VNA) - En la misión de convertir a Vietnam en una nación fuerte y próspera gracias al mar, este deja de ser únicamente un espacio para la explotación de recursos y el desarrollo de determinados sectores económicos para convertirse en un espacio estratégico de desarrollo nacional, donde convergen los intereses económicos, de defensa, seguridad, ciencia, tecnología e integración internacional.

Esta orientación exige avanzar hacia un modelo moderno, unificado e integrado de gobernanza marítima, superar la fragmentación en la gestión y considerar el mar como un nuevo espacio de desarrollo capaz de conectar los corredores económicos nacionales e internacionales y generar nuevos motores de crecimiento.

Gracias a su ubicación estratégica en el extremo sur del país y a sus tres frentes marítimos, la provincia sureña de Ca Mau impulsa una estrategia integral, moderna y sostenible de desarrollo de la economía marítima.

Según el Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, la localidad cuenta con más de 300 kilómetros de costa, una zona marítima de explotación de aproximadamente 120 mil kilómetros cuadrados y un ecosistema marino diverso, condiciones favorables para desarrollar la pesca y la acuicultura, las energías renovables, los puertos marítimos y el turismo ecológico.

Durante el período 2021-2025, la producción procesada de productos pesqueros de Ca Mau superó los 1,49 millones de toneladas y generó más de 10,4 mil millones de dólares en exportaciones.

Con más de 435 mil hectáreas dedicadas al cultivo de camarón, la provincia mantiene su posición como el mayor centro productor del país. Ca Mau se propone alcanzar para 2030 un crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) superior al 10%, con una contribución de la economía marítima de entre el 40% y el 45% de los ingresos presupuestarios, y convertirse en 2045 en una provincia líder en economía marítima moderna, verde y sostenible.

En la provincia norteña de Quang Ninh, las autoridades avanzan en la reestructuración de la economía marítima sobre la base de la protección del medioambiente y los ecosistemas marinos.

El plan provincial para 2021-2030 reserva más de 45 mil hectáreas para la acuicultura marina y fija como objetivo que, para 2030, la producción industrial represente más del 75% del total, con un crecimiento anual de entre el 8% y el 10%. Hasta finales de junio de 2026, la provincia había asignado más de cinco mil 200 hectáreas de superficie marítima a 57 organizaciones y más de 800 particulares para actividades acuícolas. No obstante, más de 50 expedientes siguen pendientes debido a obstáculos en los procedimientos de inversión, cuya solución permitirá impulsar el desarrollo de la acuicultura marina de alta tecnología.

Según Dau Anh Tuan, secretario general adjunto y jefe del Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), aunque el país dispone de más de tres mil 260 kilómetros de litoral, el potencial de la economía marítima aún no se aprovecha plenamente debido a limitaciones institucionales.

La falta de una definición clara de los derechos sobre las zonas marítimas dificulta que las empresas dedicadas a la energía eólica marina, la acuicultura de alta tecnología, el turismo costero y los proyectos de recuperación de tierras accedan a financiación y movilicen capital.

Especialistas proponen completar la planificación de las infraestructuras, simplificar los procedimientos para la asignación de zonas marítimas y establecer normas técnicas, mecanismos de seguros y políticas financieras que impulsen la acuicultura industrial.

La Administración de Mares e Islas de Vietnam informó que el Gobierno aprobó la Resolución 182/NQ-CP sobre las políticas para el proyecto de Ley revisada de Recursos, Medio Ambiente Marino e Insular. El proyecto incorpora mecanismos preferenciales y medidas de apoyo destinadas a promover un desarrollo sostenible de la economía marítima y a crear un marco jurídico sólido para aprovechar de manera eficiente el potencial del mar.

Tras ocho años de aplicación de la Resolución 36-NQ/TW sobre la estrategia de desarrollo sostenible de la economía marítima de Vietnam, ha aumentado la conciencia sobre el papel del mar, se ha perfeccionado gradualmente el marco institucional, diversos sectores marítimos han registrado avances, las condiciones de vida de la población costera han mejorado y se han fortalecido la defensa, la seguridad y la protección de la soberanía marítima.

Sin embargo, el desarrollo de la economía marítima aún no se corresponde plenamente con el potencial del país. En la nueva etapa, el desarrollo del mar deberá estar estrechamente vinculado con la protección de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad y la integración internacional, para convertir el espacio marítimo en un verdadero motor estratégico del crecimiento de Vietnam./.

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