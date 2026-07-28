Máximo dirigente asume el cargo de Presidente Honorario de Cruz Roja de Vietnam

Hanoi (VNA) – El XII Congreso Nacional de la Cruz Roja de Vietnam para el mandato 2026-2031 quedó inaugurado hoy en Hanoi con la ceremonia de nominación del secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, como Presidente Honorario de esta entidad.

El Congreso constituye un importante acontecimiento político para la organización en el año en que conmemora el 80.º aniversario de su fundación (23 de noviembre), y marca una nueva etapa de desarrollo en el contexto de la entrada del país en una nueva era de crecimiento.

En su discurso inaugural, la secretaria del Comité del Partido de la Cruz Roja de Vietnam y presidenta de la organización, Do Thi Thu Thao, señaló que el objetivo para el mandato 2026-2031 es construir una Cruz Roja fuerte, profesional y moderna, con un funcionamiento más eficaz y eficiente, que mantenga su papel como organización humanitaria especializada encomendada por el Partido y el Estado y refuerce su función como actor central, puente y coordinador de la labor humanitaria.

La organización renovará sus métodos de trabajo colocando a las personas en el centro y a la comunidad como base de sus actividades, impulsando la transformación digital y la innovación como motores de desarrollo y fortaleciendo la movilización de recursos sociales para elevar la calidad y la eficacia de la asistencia humanitaria.

Asimismo, continuará promoviendo la tradición solidaria del pueblo vietnamita, movilizando la participación de todo el sistema político y de la sociedad para atender a las personas pobres, vulnerables y en situación de dificultad, fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante desastres y contribuir a las políticas de bienestar social, seguridad humana y desarrollo sostenible.

Bajo el tema “Fortalecer el papel central en la labor humanitaria; innovar, impulsar la transformación digital y conectar recursos; construir una organización sólida y comunidades seguras, resilientes y sostenibles”, el Congreso fija varios objetivos prioritarios.

Entre ellos destacan alcanzar un valor total de las actividades humanitarias superior a los 25 billones de VND (960 millones de dólares), beneficiar a más de 50 millones de personas, implantar una plataforma digital unificada en el 100% de las filiales provinciales y comunales de la organización, superar el millón de miembros y contar con más de 200 mil voluntarios permanentes. Además, prevé movilizar alrededor de nueve millones de unidades de sangre y formar entre 1,5 y dos millones de personas en primeros auxilios durante el mandato.

El Congreso define tres prioridades estratégicas: acelerar la transformación digital integral, digitalizar las direcciones humanitarias y reforzar la transparencia de las actividades; desarrollar un ecosistema humanitario verde vinculado a medios de vida sostenibles; y consolidar un cuerpo de voluntarios profesional, proactivo y preparado para responder con rapidez a nivel local.

Al mismo tiempo, la organización continuará implementando los programas “Tet (Año nuevo Lunar) Humanitario”, “Buenas personas, buenas acciones: unidos para construir una comunidad solidaria”, la campaña “Cada organización y cada persona vinculadas a una dirección humanitaria” y el programa “Comunidades seguras y preparadas ante desastres y catástrofes”./.

​