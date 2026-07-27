Cruz Roja de Vietnam sienta las bases para un nuevo mandato

Hanoi (VNA) - El Congreso Nacional de la Cruz Roja de Vietnam, en su XII edición para el mandato 2026-2031, celebró hoy su primera sesión con la participación de cerca de 500 delegados oficiales, en representación de más de 5,6 millones de miembros, voluntarios y jóvenes de la organización en todo el país.

El Congreso, que se desarrolla los días 27 y 28 de julio, constituye un importante acontecimiento político para la Cruz Roja de Vietnam en el año en que la organización conmemora el 80.º aniversario de su fundación (23 de noviembre).

Su objetivo es evaluar los resultados de la implementación de la Resolución del XI Congreso y definir las orientaciones, metas, tareas y soluciones para las actividades de la organización y del movimiento de la Cruz Roja durante el período 2026-2031, además de elegir al Comtié Central del XII mandato y aprobar la Resolución de esta cita magna.

El tema del evento “Fortalecer el papel central en la labor humanitaria; innovar, impulsar la transformación digital y conectar recursos; construir una organización sólida y comunidades seguras, resilientes y sostenibles” refleja la orientación de modernizar las actividades de la Cruz Roja, ampliar la aplicación de las tecnologías digitales, fortalecer la movilización de recursos sociales y consolidar su papel como actor principal en la acción humanitaria.

Durante la primera sesión, los delegados eligieron la Presidencia, la Secretaría y la Comisión de Verificación de Credenciales; aprobaron el reglamento y el programa de trabajo; escucharon los informes sobre la evaluación del Comité Central del XI mandato, la propuesta de modificación de los Estatutos, diversas ponencias y el proyecto de personal.

Según el programa, la sesión mañana incluirá la presentación del Informe Político, intervenciones de representantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de dirigentes del Partido y del Estado, la presentación del nuevo Comité Central del XII mandato, la aprobación de la Resolución y la clausura del Congreso.

Para el mandato 2026-2031, la Cruz Roja de Vietnam se propone consolidar una organización fuerte, profesional y moderna, mantener su condición de entidad humanitaria especializada encomendada por el Partido y el Estado y reforzar su papel de coordinación en las actividades humanitarias.

También impulsará la transformación digital, la innovación y la movilización de recursos sociales, situando a las personas y a las comunidades en el centro de su labor.

El Congreso define tres prioridades estratégicas: promover la transformación digital integral, digitalizar las direcciones humanitarias y reforzar la transparencia en la movilización y distribución de recursos; desarrollar un ecosistema humanitario verde que impulse medios de vida sostenibles y fortalezca la resiliencia comunitaria; y formar un cuerpo de voluntarios profesional, proactivo y preparado para responder de manera inmediata a las emergencias.

Asimismo, acuerda mantener la implementación eficaz de los principales movimientos, campañas y programas humanitarios para seguir promoviendo el espíritu de solidaridad y humanidad en toda la sociedad./.

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