Primer trasplante multiorgánico en Hospital Bai Chay salva cinco vidas en Vietnam

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- Los trasplantes de órganos procedentes de un donante con muerte cerebral en el Hospital Bai Chay, en la provincia vietnamita de Quang Ninh, devolvieron la esperanza de vida a cinco pacientes en Hanoi, Hue y Ciudad Ho Chi Minh.



Gracias a la estrecha labor desplegada entre el Hospital Bai Chay, el Centro Nacional de Coordinación de Trasplantes y varios hospitales de referencia del país, cinco trasplantes realizados con órganos donados por un joven de 19 años con muerte cerebral fueron completados con éxito durante la noche del 25 de julio.



El donante sufrió un grave accidente de tráfico que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, múltiples lesiones y un estado de coma profundo. Pese a los intensos esfuerzos del equipo médico por salvar su vida, el paciente falleció a causa de un daño cerebral irreversible.



Tras tres evaluaciones independientes, realizadas conforme a los protocolos médicos vigentes, el consejo de especialistas confirmó el diagnóstico de muerte cerebral. Luego de recibir asesoramiento por parte del personal sanitario, la familia decidió donar sus órganos para salvar otras vidas.





Los valiosos órganos donados en Quang Ninh se conservan en equipos especializados y se transportan urgentemente durante la noche a centros de trasplante en todo el país. (Foto: VNA)

Posteriormente, el Hospital Bai Chay trabajó junto con el Centro Nacional de Coordinación de Trasplantes y un equipo de especialistas para mantener de forma óptima las funciones orgánicas del donante, evaluar la viabilidad de cada órgano y llevar a cabo con éxito la extracción del corazón, el hígado y ambos riñones. Los pulmones no reunían las condiciones necesarias para el trasplante.



De acuerdo con el plan nacional de distribución de órganos, el corazón y el lóbulo derecho del hígado fueron trasladados al Hospital Militar Central 108, en Hanoi, donde los dos trasplantes concluyeron con éxito durante la madrugada del 26 de julio y los receptores evolucionan con signos vitales estables.



Por su parte, el lóbulo izquierdo del hígado fue enviado al Hospital Vinmec Times City, donde, en coordinación con el Hospital Pediátrico Nacional, fue trasplantado con éxito a un bebé de diez meses que padecía atresia biliar congénita e insuficiencia hepática grave.



Uno de los riñones recorrió más de 600 kilómetros hasta el Hospital Central de Hue, donde fue implantado con éxito durante la tarde del 26 de julio. El otro fue trasplantado en el Hospital Pediátrico 2, en Ciudad Ho Chi Minh; el órgano mostró una adecuada perfusión y comenzó a producir orina inmediatamente durante la intervención quirúrgica.



Se trata de la primera extracción multiorgánica realizada en el Hospital Bai Chay, un hito que convierte a este centro en el tercer establecimiento sanitario de la provincia de Quang Ninh en dominar con éxito esta compleja técnica, después del Hospital Vietnam-Suecia de Uong Bi y del Hospital General de Quang Ninh.



El éxito de esta intervención y del proceso de coordinación para la distribución de los órganos no solo pone de relieve la capacidad técnica del Hospital Bai Chay y del sector sanitario de Quang Ninh en el diagnóstico de muerte cerebral, el mantenimiento del donante y la coordinación de los trasplantes, sino que también transmite un poderoso mensaje de solidaridad y humanidad, al promover la donación de órganos como un gesto capaz de salvar vidas./.