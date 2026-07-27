Familias que repatrian restos de mártires reciben transporte ferroviario gratuito

Hanoi (VNA) - El sector ferroviario de Vietnam, en coordinación con la Asociación de Apoyo a las Familias de los Mártires de Vietnam, ofrece transporte gratuito para el traslado de los restos de los soldados caídos, así como boletos de tren sin costo para sus familiares, con el fin de que puedan acompañar el regreso de sus seres queridos a sus lugares de origen para su sepultura.



El programa forma parte de las iniciativas de responsabilidad social que el sector ferroviario viene desarrollando desde hace años, brindando un apoyo concreto a las familias que buscan, recuperan y trasladan los restos de los mártires.



Entre 2024 y 2026, ya se proporcionó boletos gratuitos a 194 familiares que acompañaron los restos de 97 mártires en la red ferroviaria nacional.



Desde la reunificación nacional en 1975, se han recuperado, repatriado y sepultado en cementerios de todo el país los restos de más de un millón de mártires. Sin embargo, se estima que alrededor de 175 mil aún no han sido localizados, mientras que cerca de 300 mil tumbas permanecen sin identificar, lo que significa que cientos de miles de familias continúan buscando a sus seres queridos.



Ante esta situación, se puso en marcha en todo el país la campaña de 500 días para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, concebida como un llamamiento cargado de significado y una misión de gran trascendencia para llevar a casa, lo antes posible, a los héroes caídos.



La campaña tiene como objetivo recuperar alrededor de siete mil conjuntos de restos, recoger muestras biológicas de aproximadamente 230 mil tumbas sin identificar, realizar análisis de ADN de unos 18 mil conjuntos de restos, establecer una base de datos genética nacional de los familiares de los mártires y completar la limpieza de minas y artefactos explosivos sin detonar en las principales zonas de búsqueda./.

VNA