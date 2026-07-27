Homenaje a héroes caídos reúne a vietnamitas en Alemania

Berlín (VNA) - La Unión de Mujeres Vietnamitas en Alemania (UMVA), en coordinación con la pagoda Pho Da en Berlín, organizó una ceremonia conmemorativa y un programa de homenaje a familiares de mártires residentes en ese país europeo, con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires de Vietnam (27 de julio).



Al acto asistieron el embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh; representantes de las pagodas Pho Da, Tu An (Berlín), Phuc Lam (ciudad germana de Potsdam) y Giac Chau (Ciudad Ho Chi Minh); dirigentes de la UMVA, miembros de asociaciones y empresas, así como numerosos integrantes de la comunidad vietnamita y fieles budistas procedentes de distintas localidades alemanas.



La ceremonia comenzó con el izamiento de la bandera y un minuto de silencio en memoria del Presidente Ho Chi Minh y de los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de Vietnam.



La presidenta de la UMVA, Trinh Thi Mui, destacó que el 27 de julio constituye una ocasión para que todos los vietnamitas, tanto dentro como fuera del país, expresen su gratitud hacia quienes hicieron posible la paz, la reunificación y el desarrollo nacional. Subrayó además que la tradición de agradecer a las generaciones anteriores sigue siendo un valor esencial preservado por la comunidad vietnamita en el extranjero.



Por su parte, el embajador Nguyen Dac Thanh afirmó que el programa responde al llamado del Partido Comunista de Vietnam y del Frente de la Patria para continuar fortaleciendo las actividades de reconocimiento a los inválidos de guerra, los enfermos de guerra, los familiares de los mártires y las personas con méritos revolucionarios.



El diplomático transmitió el reconocimiento de los dirigentes del Partido y del Estado a los inválidos de guerra, veteranos, antiguos miembros de la Policía Popular, exjóvenes voluntarios y demás personas que contribuyeron al país.



Asimismo, señaló que muchas familias vietnamitas residentes en Alemania conservan historias y recuerdos sobre los sacrificios realizados durante la lucha por la independencia, que contribuyeron a la paz y al prestigio internacional del Vietnam actual.



Nguyen Dac Thanh añadió que la comunidad vietnamita en Alemania sigue de cerca la campaña nacional de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, y valoró las actividades de homenaje impulsadas por la Unión de Mujeres Vietnamitas en Alemania y otras asociaciones.



Uno de los momentos centrales del programa fue la ceremonia budista de oración por los héroes y mártires, presidida por monjes y monjas de las pagodas participantes. En un ambiente solemne, los asistentes elevaron plegarias en memoria de quienes entregaron su vida por la independencia nacional, así como por la paz, la prosperidad y la unidad de la comunidad vietnamita en el exterior.



El programa también incluyó un encuentro con familiares de mártires residentes en Alemania, quienes compartieron recuerdos sobre sus seres queridos y las experiencias vividas tras la guerra.



En la ocasión, la UMVA entregó reconocimientos conmemorativos titulados “Eterna gratitud a los héroes, inválidos de guerra y mártires” a los familiares de los caídos. Según el comité organizador, estos presentes simbolizan el agradecimiento por los sacrificios realizados y expresan solidaridad con las familias, al tiempo que contribuyen a preservar los valores humanitarios y las tradiciones nacionales entre la comunidad vietnamita en el extranjero.



La ceremonia estuvo acompañada por actuaciones artísticas interpretadas por miembros de la comunidad vietnamita, con canciones dedicadas a la Patria, la paz y la gratitud, que reforzaron el ambiente de unión y el legado patriótico entre las distintas generaciones de connacionales en ultramar./.

VNA