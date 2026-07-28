Nguyen Duc Tam, elegido presidente del Comité Popular de provincia de Quang Ngai

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - Durante el sexto período de sesiones (sesión temática) del Consejo Popular de la provincia centrovietnamita de Quang Ngai de la XIV legislatura (mandato 2026-2031), se aprobó hoy una resolución para elegir a Nguyen Duc Tam, subsecretario del Comité Provincial del Partido, como presidente del Comité Popular provincial.



La elección recibió el respaldo unánime de los 64 delegados presentes.



En su intervención, Nguyen Duc Tam expresó su agradecimiento a los delegados del Consejo Popular provincial por la confianza depositada para asumir la presidencia del Comité Popular de Quang Ngai para el período 2026-2031. Señaló que este nombramiento representa un honor, pero también una gran responsabilidad ante el Partido, las autoridades, los electores y la población de la provincia.



El nuevo presidente afirmó que la confianza recibida será una fuente de motivación para seguir esforzándose, contribuyendo al desarrollo de la provincia y promoviendo el espíritu de unidad, renovación y acción decidida.



Asimismo, se comprometió a trabajar para alcanzar el objetivo de un crecimiento económico de “dos dígitos” y convertir a Quang Ngai en un polo dinámico de crecimiento de la región central y la Altiplanicie Occidental de Vietnam.



Nguyen Duc Tam aseguró que continuará fortaleciendo su formación, dedicándose plenamente a sus funciones y trabajando junto con el colectivo dirigente del Comité Popular provincial para cumplir con éxito los objetivos y tareas establecidos.



El mismo día, los 64 delegados del Consejo Popular de Quang Ngai aprobaron por unanimidad la liberación de Nguyen Hoang Giang del cargo de presidente del Comité Popular provincial para el período 2026-2031, después de que este fuera designado por el Buró Político y el Secretariado para asumira nuevas responsabildiades como subjefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido./.

VNA