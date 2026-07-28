Fortalecer la institucionalización de las relaciones parlamentarias entre Vietnam y Camboya

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Vietnam de la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, del 27 al 29 de julio tiene una profunda importancia política y estratégica, afirmó el profesor asociado y doctor Neak Chandarith, director del Instituto de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (IISPP) de la Universidad Real de Phnom Penh (RUPP).



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, el académico señaló que el viaje reafirma el espíritu de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y estabilidad a largo plazo”, base de las relaciones bilaterales.



Neak Chandarith destacó que esta es la segunda visita oficial de Khuon Sudary a Vietnam como presidenta del Parlamento, tras la realizada en diciembre de 2023, cuando Hanoi fue el primer destino de su agenda internacional después de asumir el cargo.



A su juicio, el significado estratégico de la visita radica en profundizar la institucionalización de los vínculos parlamentarios. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, sostuvo que la diplomacia parlamentaria ha dejado de desempeñar un papel complementario para convertirse en un instrumento relevante de la capacidad del Estado.



Asimismo, consideró que los contactos frecuentes entre los máximos dirigentes de los órganos legislativos reflejan la madurez de las relaciones bilaterales, permiten coordinar orientaciones estratégicas y transmiten un mensaje claro a la región sobre la solidez de la amistad y la solidaridad entre Camboya y Vietnam, sustentadas en el respeto mutuo a la soberanía y una visión compartida de paz regional.



Desde una perspectiva geopolítica, el experto subrayó que la diplomacia preventiva adquiere una importancia esencial en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre y el debilitamiento de la confianza estratégica. En este sentido, afirmó que los contactos regulares de alto nivel constituyen el mecanismo más eficaz para reducir riesgos y evitar malentendidos antes de que surjan.



Añadió que unos canales de comunicación abiertos y permanentes entre los órganos legislativos de ambos países contribuyen a consolidar la confianza institucional y garantizan que cualquier cambio de política se lleve a cabo con transparencia, previsibilidad y sobre la base de la confianza y el entendimiento mutuos.



Asimismo, señaló que la posición común de los órganos legislativos de Vietnam y Camboya favorece un orden regional basado en normas, refuerza la centralidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y contribuye a evitar que el Sudeste Asiático se convierta en un escenario de competencia entre las grandes potencias.



En ese contexto, Neak Chandarith concluyó que el intercambio frecuente de visitas oficiales ha permitido transformar la voluntad política en mecanismos prácticos de cooperación, garantizando que las relaciones entre Camboya y Vietnam sigan siendo estables, resilientes y sostenibles frente a la evolución del panorama internacional./.