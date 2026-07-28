Máximo dirigente asiste al XII Congreso Nacional de la Cruz Roja de Vietnam

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Hanoi al XII Congreso Nacional de la Cruz Roja nacional para el mandato 2026-2031, con la participación de 500 delegados en representación de más de 5,6 millones de miembros, voluntarios y jóvenes de la organización en todo el país.



To Lam pronunció un discurso de orientación y fue nombrado Presidente Honorario de la Cruz Roja de Vietnam para el período 2026-2031.



En su intervención, el dirigente vietnamita afirmó que, junto con el Buró Politico y el Secretariado, continuará prestando atención al liderazgo y creando condiciones favorables para que la organización siga renovándose, eleve la eficacia de sus actividades y cumpla con éxito su misión humanitaria.



Realzó los logros alcanzados por la Cruz Roja de Vietnam y reconoció las contribuciones de los distintos niveles de gobierno, organismos, fuerzas armadas, empresas, benefactores, la comunidad vietnamita en el exterior y los socios internacionales.



Al destacar que Vietnam está entrando en una nueva era de desarrollo, To Lam señaló que la labor humanitaria debe evolucionar de una respuesta reactiva hacia una prevención proactiva; pasar de la asistencia posterior a desastres naturales y epidemias a la alerta temprana y la acción anticipada; y sustituir el apoyo puntual por acciones que permitan a la población recuperar sus medios de vida, fortalecer su capacidad de autosuficiencia y avanzar hacia un desarrollo sostenible.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Para alcanzar estos objetivos, el secretario general y presidente instó a todos los niveles de la organización a perfeccionar el marco institucional y mejorar la eficacia del apoyo a los grupos más vulnerables.



También pidió reforzar la educación, la formación profesional, la generación de empleo y la integración social.



Asimismo, subrayó la necesidad de que la Cruz Roja participe de manera más activa en la gestión comunitaria del riesgo, mediante el desarrollo de sistemas de alerta temprana, fuerzas locales de respuesta, redes de primeros auxilios y modelos de comunidades seguras, además de continuar acompañando a la población una vez concluida la fase de asistencia de emergencia para ayudarla a estabilizar sus condiciones de vida.



Propuso la creación de una base de datos humanitaria unificada y la incorporación de tecnologías digitales, análisis de grandes datos e inteligencia artificial para optimizar la coordinación de recursos, los sistemas de alerta temprana y la gestión de las actividades humanitarias.



Además, señaló que la organización debe seguir perfeccionando su estructura para hacerla más ágil y profesional, formar un equipo de funcionarios y voluntarios con las competencias necesarias para actuar en situaciones de emergencia y ampliar la cooperación con empresas, centros de salud, universidades, institutos de investigación y organizaciones internacionales.



El secretario general y presidente pidió igualmente a todo el sistema político desde el nivel central al local que continúe creando condiciones favorables para que la Cruz Roja desempeñe plenamente su papel como fuerza central de las actividades humanitarias.



También instó a los sectores de la salud, la educación, la Union de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y los medios de comunicación a reforzar la coordinación en campañas de donación de sangre y tejidos, formación en primeros auxilios, atención sanitaria comunitaria y promoción de los valores de solidaridad y humanidad.



Al dirigirse a la comunidad empresarial, las organizaciones, los benefactores y los ciudadanos tanto dentro como fuera del país, To Lam los llamó a seguir acompañando a la Cruz Roja de Vietnam.



Subrayó que el espíritu de solidaridad y compasión constituye uno de los valores fundamentales del pueblo vietnamita y expresó su confianza en que la organización continuará renovándose, cumplirá exitosamente su misión y se consolidará como un puente de confianza para canalizar la solidaridad de la sociedad, contribuyendo a la construcción de un Vietnam fuerte, próspero y feliz./.