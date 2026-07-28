Diputados examinarán 31 asuntos importantes durante primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura

Hanoi (VNA) - La primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento) de la XVI Legislatura examinará y decidirá sobre 31 asuntos de gran relevancia.



La información fue dada a conocer durante la conferencia periódica de prensa organizada este martes en Hanoi por la Comision de Propaganda, Educacion y Movilizacion de Masas del Comité Central del Partido, en coordinación con la Oficina del órgano legislativo, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y la Asociacion de Periodistas de Vietnam.



Según Hoang Thi Lan Nhung, directora del Departamento de Información de la Oficina de la Asamblea Nacional, la reunión se inaugurará el 3 de agosto y concluirá el 24 de agosto, con el 25 de agosto previsto como fecha de reserva.





Hoang Thi Lan Nhung, directora del Departamento de Información de la Oficina de la Asamblea Nacional, habla en la conferencia de prensa. (Foto: VNA)

Las reuniones se celebrarán de forma presencial en la sede de la Asamblea Nacional y se dividirán en dos fases: del 3 al 13 de agosto y del 19 al 24 de agosto, con una duración total de aproximadamente 17 jornadas de trabajo.



Durante el periodo de sesiones, los diputados debatirán y aprobarán 15 proyectos de ley y cuatro proyectos de resolución normativa; el análisis de otros cinco temas de importancia; la primera discusión de siete proyectos de ley; y, en caso necesario, el tratamiento de otros asuntos que sean de su competencia.



Lan Nhung instó a los medios de comunicación a seguir de cerca el desarrollo de la reunión, reforzar la cobertura en todos los formatos periodísticos y plataformas digitales, y prestar especial atención a los análisis sobre la actividad legislativa, la renovación en la elaboración de las leyes y las decisiones de la Asamblea Nacional sobre cuestiones importantes del país. Pidió reflejar de manera oportuna las opiniones y aspiraciones legítimas del electorado.



Según la funcionaria, la labor informativa debe destacar la importancia de esta reunión extraordinaria, que refleja la determinación política del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno de institucionalizar con rapidez las orientaciones y conclusiones del Comité Central, resolver asuntos urgentes, eliminar obstáculos y reducir la carga de trabajo del periodo de sesiones previsto para finales de año.



En materia legislativa, señaló que la prensa debe centrar su atención en explicar la necesidad, los objetivos y el contenido principal de los proyectos de ley y de resolución, además de informar de manera completa y objetiva sobre las opiniones de los diputados, las propuestas presentadas por el Gobierno y los informes de evaluación elaborados por los órganos de la Asamblea Nacional.



Entre los proyectos legislativos que suscitan mayor interés público figura el proyecto de la Ley de Tierras (modificada), que será objeto de debate durante este periodo extraordinario y cuya aprobación está prevista para el segundo periodo de sesiones de la XVI Legislatura, programado para octubre de 2026. La Asamblea Nacional celebrará la primera discusión del proyecto del Codigo Penal (modificado).



Por su parte, Nguyen Van Hien, subjefe de la Oficina del Parlamento, adelantó que hasta finales de año, el Gobierno y los organismos centrales prevén presentar cerca de 90 iniciativas legislativas, por lo que la organización de esta reunión extraordinaria permitirá acelerar el proceso de elaboración y perfeccionamiento del marco institucional./.