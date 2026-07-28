Vietnam por construir una estrategia para el desarrollo sostenible del sector pesquero

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Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, presidió hoy en Hanoi la 35.ª reunión del Comité Directivo Nacional para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y el desarrollo sostenible de dicho sector.

Al concluir la reunión, el vicejefe de Gobierno destacó que el desarrollo de la economía marítima, en particular del sector pesquero, desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico. En los últimos cinco años, la pesca ha generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos por exportaciones; sin embargo, la persistencia durante ocho años de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) por la pesca IUU sigue siendo un importante desafío.

Según Quoc Dung, los ministerios, organismos y localidades han aplicado numerosas medidas conforme a las recomendaciones de la CE, entre ellas el fortalecimiento del control de los buques mediante el sistema de seguimiento por satélite (VMS), la supervisión de las entradas y salidas de los puertos, la mejora de la trazabilidad de los productos pesqueros y el refuerzo de la inspección y sanción de las infracciones.

No obstante, la transformación digital de la gestión pesquera aún no cumple con los requisitos y el intercambio de datos entre las distintas entidades sigue siendo insuficiente. Tras la inspección realizada por la CE en junio, el bloque europeo emitió 37 recomendaciones agrupadas en cinco ámbitos prioritarios.

El vicepremier señaló que las principales causas radican en la falta de determinación de algunas autoridades locales, la limitada coordinación entre organismos y la falta de uniformidad de las bases de datos.

A largo plazo, propuso elaborar una estrategia de desarrollo pesquero sostenible vinculada a la nueva resolución sobre economía marítima, que abarque desde la producción de alevines hasta la captura, el procesamiento, la exportación y la aplicación de la ciencia y la tecnología.

Asimismo, instó a las autoridades locales a asumir plena responsabilidad por los resultados y prepararse adecuadamente para la próxima inspección de la CE.

En la cita (Fuente: VNA)

Por su parte, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Vo Thanh Hung informó de que la lucha contra la pesca IUU ha registrado avances, con el fortalecimiento del sistema de dirección, la mejora del marco jurídico y un mayor control de la flota, del seguimiento por VMS, de la trazabilidad y de las sanciones.

Sin embargo, persisten deficiencias en la aplicación de la legislación, la gestión del sistema VMS, la prevención de incursiones en aguas extranjeras y el control del origen de los productos pesqueros, aspectos considerados decisivos para lograr el levantamiento de la “tarjeta amarilla” en 2026.

Actualmente, la base de datos VN-Fishbase administra el registro de 80 mil 332 embarcaciones pesqueras y el 99,6% de los barcos de 15 metros de eslora o más cuenta con dispositivos VMS.

Durante el primer semestre del año, las autoridades inspeccionaron dos mil 502 embarcaciones y sancionaron a 261 con multas por un total aproximado de 4,6 mil millones de VND (177 mil dólares).

El volumen de productos pesqueros desembarcados en los puertos alcanzó las 421 mil toneladas. No obstante, de las cuatro mil 713 infracciones detectadas, solo mil 341 han sido sancionadas. Además, desde comienzos del año se registraron ocho casos de embarcaciones que faenaron en aguas extranjeras, una reducción del 86,7% respecto al mismo período de 2025, aunque es todavía insuficiente para cumplir las exigencias de la CE.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente propuso declarar el período comprendido entre la fecha actual y el 31 de agosto de 2026 como una campaña intensiva contra la pesca IUU, exigiendo la implicación directa de los responsables de los ministerios, organismos y localidades costeras, la resolución de los casos pendientes, el impulso de la transformación digital, el fortalecimiento del control de la trazabilidad y la evaluación de responsabilidades de las unidades que no cumplan sus tareas./.

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