Empresas vietnamitas y mexicanos fortalecen vinculación

Ciudad de México (VNA) - La Oficina Comercial de Vietnam en México, en coordinación con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), organizó el Seminario de Conexión Empresarial Vietnam-Veracruz, con el objetivo de presentar el potencial de cooperación entre Vietnam y el estado mexicano de Veracruz, así como promover la Exposición Internacional de Abastecimiento de Vietnam 2026.



El evento, efectuado la víspera, reunió al presidente de COMCE Veracruz, Gerardo Cárdenas Hernández, junto con representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz (AAAVER) y empresas dedicadas a la logística, el comercio exterior y la distribución de alimentos.



Durante el seminario, la consejera comercial de Vietnam en México, Nguyen Thi Trang, presentó los principales logros de la economía vietnamita, el entorno de inversión, la capacidad productiva y exportadora del país, además de actualizar la evolución de las relaciones comerciales bilaterales y las oportunidades derivadas del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).



La diplomática destacó que México es actualmente el segundo mayor socio comercial de Vietnam en América Latina, mientras que el país indochino ocupa el primer lugar entre los socios comerciales de México en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El intercambio bilateral superó los 15 mil millones de dólares en 2025, lo que crea condiciones favorables para que las empresas continúen ampliando la cooperación en manufactura, procesamiento de alimentos, productos agropecuarios, logística y cadenas de suministro.



En la ocasión, la Oficina Comercial presentó la Exposición Internacional de Abastecimiento de Vietnam 2026 (Vietnam International Sourcing 2026) e invitó a las empresas de Veracruz a participar para establecer alianzas, diversificar sus cadenas de suministro y fortalecer los vínculos con fabricantes y exportadores vietnamitas.



Veracruz constituye uno de los principales polos económicos y logísticos de México, y alberga el Puerto de Veracruz, el mayor del litoral del Golfo de México y una de las principales puertas marítimas del país.



Según la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz), en 2025 el puerto movilizó alrededor de 34 millones de toneladas de mercancías y desempeña un papel clave en la conexión de México con la costa este de Estados Unidos, Europa y el Caribe.



Además, su ubicación en el extremo oriental del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec refuerza su importancia estratégica y abre nuevas oportunidades de cooperación con Vietnam en los ámbitos portuario, del transporte marítimo y las cadenas de suministro.



Tras el seminario, la delegación de la Oficina Comercial de Vietnam sostuvo una reunión de trabajo con ASIPONA Veracruz y realizó una visita técnica al Puerto de Veracruz para conocer de primera mano su infraestructura y servicios logísticos, con el propósito de explorar mecanismos que fortalezcan la conectividad marítima y contribuyan a facilitar el comercio bilateral y reducir los costos logísticos.



Por su parte, Gerardo Cárdenas Hernández valoró los avances económicos de Vietnam y reafirmó el compromiso de COMCE Veracruz de seguir colaborando con la Oficina Comercial vietnamita en el intercambio de información de mercado, la conexión empresarial y la organización de actividades de promoción comercial.



Ambas partes acordaron mantener un mecanismo permanente de diálogo para impulsar la cooperación entre las comunidades empresariales y aprovechar de manera más eficiente las oportunidades de negocio, contribuyendo así al fortalecimiento de la Asociación Integral entre Vietnam y México./.

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