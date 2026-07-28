Vietnam conforma ecosistema de industria marítima

Hanoi (VNA)- Con una costa de tres mil 300 kilómetros y una zona económica exclusiva de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, además de ubicarse en las principales rutas marítimas de Asia-Pacífico, Vietnam tiene condiciones favorables para desarrollar la economía marítima y conformar una ecosistema nacional a largo plazo.



La Resolución No. 36-NQ/TW, aprobada el 22 de octubre de 2018 por el octavo Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XII mandato, sobre la Estrategia para el desarrollo sostenible de la economía marítima, destaca la necesidad de impulsar de forma integrada sectores como el transporte marítimo, la construcción naval, la logística y los puertos.



Los corredores económicos costeros están configurando gradualmente un nuevo espacio para el desarrollo económico del país. En este contexto, la construcción naval ha dejado de ser solo una actividad manufacturera para convertirse en un componente estratégico de la economía marítima, articulado con la siderurgia, la ingeniería mecánica, la industria eléctrica y electrónica, la automatización, las tecnologías de la información y la logística marítima.



Según la Administración Marítima y de Vías Navegables de Vietnam, el país cuenta con cerca de 90 astilleros dedicados a la construcción de buques oceánicos y más de 400 instalaciones para embarcaciones fluviales, con una capacidad anual de aproximadamente 3,5 millones de toneladas de peso muerto (DWT). De ellas, casi 120 pueden construir y reparar buques de más de mil toneladas.



Vietnam ocupa actualmente una posición destacada en algunos segmentos de la construcción naval, especialmente en los buques mercantes de tamaño medio. No obstante, el sector aún enfrenta limitaciones en tecnología, capacidad productiva y competitividad, mientras que el valor agregado generado dentro de la cadena de producción nacional representa apenas entre el 20% y el 30%.



Estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que cada dólar generado por la industria naval puede inducir entre dos y tres dólares adicionales en la cadena de suministro industrial y entre tres y cinco dólares en el conjunto del ecosistema integrado por transporte marítimo, industria y logística.



En este sentido, especialistas consideran que, si se fortalece una cadena de suministro nacional, acompañada de mayores capacidades de diseño y financiamiento, la construcción naval podría convertirse en un nuevo polo de crecimiento industrial y aportar entre el 2,2% y el 4% del PIB, contribuyendo al objetivo de crecimiento de dos dígitos. De este modo, el sector deja de concebirse únicamente como una industria especializada para asumir un papel de columna vertebral de la estrategia nacional de desarrollo de la economía marítima.



Vietnam dispone además de una abundante mano de obra especializada, con costos laborales inferiores a los de varios países de la región, lo que le otorga ventajas competitivas. A ello se suman políticas gubernamentales orientadas a modernizar la industria, atraer inversiones, fortalecer la cooperación internacional y desarrollar infraestructuras.



Tras superar un período de desaceleración, el mercado mundial de la construcción naval muestra una rápida recuperación, impulsada por el crecimiento del comercio internacional. Actualmente, el sector registra una expansión media anual cercana al 4% y se prevé que alcance un valor aproximado de 195 mil millones de dólares para 2030.



En el contexto de una integración económica internacional cada vez más profunda, la industria de la construcción naval de Vietnam necesita aprovechar la reconfiguración de las cadenas de suministro globales y las ventajas competitivas del país para fortalecer su capacidad.



El Partido y el Estado consideran el desarrollo de la industria marítima como una prioridad estratégica para convertir a Vietnam en una potencia marítima, vinculando el crecimiento económico con la defensa, la autonomía en transporte y logística, y la seguridad de las cadenas de suministro.



El doctor Pham Hoai Chung, presidente del Consejo de Miembros de la Corporación de la Industria Naval de Vietnam (SBIC) y vicepresidente de la Asociación de Ciencia y Tecnología Naval de Vietnam (VISIA), señaló que el desarrollo de la construcción naval debe abordarse desde una visión de ecosistema, integrada con la flota mercante, las vías navegables interiores, los puertos, la logística, la industria auxiliar y los servicios durante todo el ciclo de vida de los buques. En su opinión, la planificación y las políticas deben promover una cadena de valor cohesionada, con mercados estables y una distribución eficiente de la producción.



Asimismo, destacó que potencias navales como China, Corea del Sur y Japón han consolidado ecosistemas marítimos completos al dominar tecnologías clave, como el acero naval, los motores, los sistemas de automatización y los equipos electrónicos, lo que les ha permitido liderar las cadenas globales de valor y mantener una elevada competitividad.



Actualmente, las empresas de SBIC continúan cumpliendo un doble objetivo: mantener la producción y el empleo, al tiempo que avanzan en su proceso de reestructuración conforme a las resoluciones del Gobierno. Varios astilleros ya cuentan con pedidos asegurados hasta finales de 2028 y algunos han firmado contratos de construcción naval hasta 2030.



Por su parte, el director general de SBIC, Tran Manh Ha, afirmó que, pese a las dificultades de los últimos años, la corporación ha logrado conservar su plantilla y seguir formando personal técnico y directivo.



También instó al Gobierno a aprobar cuanto antes una estrategia integral que impulse reformas institucionales, financiamiento industrial, innovación tecnológica, desarrollo de la industria auxiliar y formación de recursos humanos, con el fin de construir una industria naval moderna, ecológica y competitiva a escala internacional./.

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