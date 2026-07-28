Internacional

Hanoi y Roma fortalecen cooperación bilateral

El vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, Bui Duy Cuong, y la presidenta del Ayuntamiento de Roma, Svetlana Celli, firmaron recientemente una Declaración Conjunta, creando un marco para promover una cooperación sustantiva entre las dos ciudades en el futuro.

Panorama de la reunión entre el jefe de la Comisión de Inspección del Comité del Partido de Hanoi, Tran Dinh Canh, y las autoridades de Roma. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión entre el jefe de la Comisión de Inspección del Comité del Partido de Hanoi, Tran Dinh Canh, y las autoridades de Roma. (Fuente: VNA)

Roma (VNA) - El vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, Bui Duy Cuong, y la presidenta del Ayuntamiento de Roma, Svetlana Celli, firmaron recientemente una Declaración Conjunta, creando un marco para promover una cooperación sustantiva entre las dos ciudades en el futuro.

La declaración conjunta, válida por dos años, se centra en seis áreas prioritarias, sobre todo gestión y regeneración urbana; protección del medioambiente y desarrollo sostenible; educación y cultura; desarrollo social; integración e innovación; economía, comercio e inversión.

Las dos partes también acordaron intensificar el intercambio de experiencias en la conservación, restauración y promoción del valor de las obras arquitectónicas y las reliquias histórico-culturales asociadas a la reconstrucción y el desarrollo urbanos.

Se trata de uno de los contenidos prácticos de la cooperación, de conformidad con la orientación de desarrollo de Hanoi en el nuevo período y, al mismo tiempo, crea las condiciones para que la capital vietnamita aprenda de la experiencia de Italia en la preservación de las áreas urbanas históricas, combinando armoniosamente la conservación patrimonial con el desarrollo urbano sostenible.

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Los dirigentes de HanOi entregan un obsequio conmemorativo a la presidenta del Ayuntamiento de Roma, Svetlana Celli. (Foto: VNA)



Con anterioridad, en el marco de su visita de trabajo en Italia, el jefe de la Comisión de Inspección del Comité del Partido de Hanoi, Tran Dinh Canh, sostuvo un encuentro de trabajo con las autoridades de Roma, con vistas a fortalecer aún más la cooperación entre las dos localidades.

En la reunión, ambas partes evaluaron altamente el desarrollo fructífero de las relaciones entre Vietnam e Italia, en general, y la cooperación entre Hanoi y Roma ,en particular, al mismo tiempo, reafirmaron su compromiso de seguir impulsando los intercambios y ampliando la cooperación en áreas de interés mutuo, contribuyendo a la implementación efectiva de la asociación estratégica entre los dos países en la nueva fase de desarrollo./.

VNA
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