Fortalecen lazos de amistad entre Vietnam, Laos y Camboya

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El VIII Festival Infantil de Vietnam, Laos y Camboya 2026, bajo el lema "Brazos de la amistad", fue inaugurado hoy en Ciudad Ho Chi Minh.



El evento contó con la participación de 120 delegados infantiles de los tres países, junto con otros 100 participantes de Ciudad Ho Chi Minh que habían asistido a ediciones anteriores del festival y a programas de intercambio con la provincia laosiana de Champasak.



Antes de la ceremonia inaugural, los delegados rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el monumento dedicado al líder de la independencia vietnamita con los niños, expresando su gratitud y reafirmando el compromiso de preservar la tradición de solidaridad y amistad entre las nuevas generaciones de Vietnam, Laos y Camboya.



Durante la ceremonia, el secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh de la ciudad, Ngo Minh Hai, destacó que el Festival Infantil de los tres países se celebra cada dos años desde 2010 y se ha consolidado como un puente que permite a los niños conocer la historia, la cultura y la población de cada nación, contribuyendo al fortalecimiento de la amistad tradicional entre los tres pueblos.



Según Minh Hai, la edición de este año incluye numerosas actividades de experiencias, que permitirán a los participantes descubrir el patrimonio cultural e histórico y los principales atractivos turísticos de Ciudad Ho Chi Minh, además de fomentar el intercambio entre los jóvenes y difundir el mensaje de "Brazos de la amistad".



El festival, que se desarrolla del 28 al 30 de julio, reúne a 49 delegados infantiles de Laos, 19 de Camboya y 52 participantes procedentes de Quang Ngai, Dak Lak, Lam Dong, Tay Ninh, Dong Thap, An Giang, la ciudad de Dong Nai y Ciudad Ho Chi Minh.



Durante el programa, los participantes tomarán parte en actividades de educación sobre las tradiciones nacionales, intercambios culturales y artísticos, así como experiencias relacionadas con la oferta cultural y turística de la ciudad anfitriona.



En su primera participación en el festival, Le Minh Hang, de 14 años, quien reside y estudia en Laos junto con su familia desde temprana edad, expresó su orgullo por regresar a Vietnam como integrante de la delegación infantil de Laos.



Señaló que desea presentar a sus nuevos amigos la cultura, la historia, la gastronomía y los principales destinos turísticos de Vietnam, además de fortalecer nuevas amistades.



Por su parte, Chindaphone Noryyanxana, delegado infantil de la provincia de Champasak, manifestó su alegría por conocer a niños de Vietnam y Camboya, y expresó su deseo de mantener el contacto con ellos y regresar en el futuro a Ciudad Ho Chi Minh para continuar sus estudios.



A través de este amplio programa de intercambio, el VIII Festival Infantil de Vietnam, Laos y Camboya continúa contribuyendo a fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre las nuevas generaciones de los tres países, al tiempo que promueve la imagen de Ciudad Ho Chi Minh como una urbe dinámica, moderna y rica en identidad cultural ante la comunidad internacional./.

VNA