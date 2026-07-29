Ciudad Ho Chi Minh y Cataluña fortalecen cooperación en múltiples sectores

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh y la Comunidad Autónoma de Cataluña (España) cuentan con un amplio margen para ampliar su cooperación en ámbitos como la innovación, la ciencia y la tecnología, la industria y la logística inteligente.



Así se puso de manifiesto durante la Conferencia de Promoción de Inversiones Ciudad Ho Chi Minh–Cataluña 2026, organizada hoy por el Centro de Promoción del Comercio y la Inversión de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC) y la Agencia para la Competitividad de la Empresa de Cataluña.



Durante su intervención, el vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha, destacó que las relaciones entre Vietnam y España han experimentado un crecimiento constante, especialmente desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA, inglés).



En el primer semestre de 2026, el intercambio comercial entre Ciudad Ho Chi Minh y España superó los 417 millones de dólares. España cuenta actualmente con 60 proyectos de inversión en la ciudad, con un capital total cercano a los 40 millones de dólares.





En la reunión. (Foto: VNA)

Loc Ha subrayó que Ciudad Ho Chi Minh y Cataluña comparten fortalezas en sectores como la industria, la ciencia y la tecnología, la logística y las infraestructuras de transporte.



La ciudad aspira a convertirse en una metrópoli inteligente y uno de los principales centros económicos, financieros y de servicios de Asia para 2045, señaló, y llamó a la inversión en proyectos estratégicos, entre ellos el Puerto internacional de transbordo de Can Gio, la zona franca, el Centro logístico de Cai Mep Ha y un complejo de energía eólica marina con una capacidad prevista de 15 mil megavatios.



Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa i Roca, calificó a Ciudad Ho Chi Minh como un socio estratégico con un elevado potencial de cooperación, especialmente en transformación digital, transición ecológica, ciencia y tecnología, cultura, educación y logística.



Según afirmó, ambas partes pueden aprovechar sus fortalezas complementarias para construir una relación de cooperación duradera que genere beneficios tangibles para ambas economías.



El director general de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ), Jaume Baró, señaló que Cataluña ocupa el quinto puesto en la Unión Europea por su ecosistema de startups, y se considera un ejemplo paradigmático del que Ciudad Ho Chi Minh puede aprender a la hora de crear y desarrollar corredores de innovación clave.



En el ámbito logístico, la especialista Tracy Nguyen explicó que Cataluña representa una de las principales puertas de entrada a Europa para las mercancías procedentes de Asia a través del canal de Suez, lo que permite reducir entre tres y cuatro días los tiempos de transporte en comparación con los puertos del norte de Europa.



Añadió que la región impulsa actualmente un modelo de logística sostenible orientado a alcanzar la neutralidad climática en 2050 e incorpora soluciones de inteligencia artificial para optimizar la gestión de las cadenas de suministro.



Los expertos coincidieron en que, gracias a las fortalezas y estrategias de desarrollo de ambas partes, Ciudad Ho Chi Minh se perfila como un destino atractivo para las empresas de Cataluña y del resto de España.



No obstante, subrayaron que los proyectos de cooperación deben ejecutarse de manera eficaz, diversificada y prudente, con el objetivo de garantizar beneficios sostenibles en un contexto de creciente incertidumbre económica a nivel mundial./.