Cónsules honorarios refuerzan la diplomacia vietnamita

Hanoi (VNA) - La red de cónsules honorarios de Vietnam en el extranjero se ha consolidado como un importante apoyo para la labor diplomática del país, especialmente en la protección consular y la promoción de la cooperación económica, afirmó hoy la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang.



En una entrevista concedida con motivo de la segunda Conferencia de Cónsules Honorarios de Vietnam, que se celebrará próximamente en la provincia norteña de Quang Ninh, la viceministra explicó que la figura del cónsul honorario está contemplada en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y fue institucionalizada en Vietnam en 1994, cuando el entonces canciller Nguyen Manh Cam promulgó el reglamento correspondiente y nombró al primer cónsul honorario vietnamita en Líbano.



Tras más de tres décadas de desarrollo, Vietnam cuenta actualmente con 48 cónsules honorarios que desempeñan sus funciones en 35 países de todos los continentes. A diferencia de los funcionarios consulares profesionales, la mayoría de ellos son empresarios de reconocido prestigio que colaboran de manera voluntaria y con recursos propios en las tareas consulares y la protección de los ciudadanos vietnamitas.

El embajador de Vietnam en Bélgica entrega la decisión de nombramiento de Philip Yvone J. Van Gestel como cónsul honorario de Vietnam en Amberes. (Foto: VNA)

Según Le Thi Thu Hang, muchos de estos representantes, pese a tener distintas nacionalidades, mantienen un fuerte vínculo con Vietnam y algunos han ejercido el cargo durante cuatro mandatos consecutivos, equivalentes a 12 años.



La red adquiere especial relevancia en aquellas localidades donde Vietnam no dispone de misiones diplomáticas o consulares permanentes. En esos lugares, los cónsules honorarios actúan como una extensión de la representación oficial del país, contribuyendo a proteger los derechos e intereses legítimos de ciudadanos y entidades vietnamitas y facilitar nuevas oportunidades de cooperación con los países anfitriones.



La viceministra destacó que su contribución ha resultado especialmente valiosa en la protección consular durante situaciones de crisis internacionales, entre ellas la pandemia de COVID-19, los conflictos entre Rusia y Ucrania y en Oriente Medio. En esos escenarios, los cónsules honorarios trabajaron en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las representaciones diplomáticas vietnamitas para asistir y proteger a los ciudadanos y empresas vietnamitas.



Asimismo, gracias a sus amplias redes de contactos y su prestigio en los países de residencia, los cónsules honorarios han desempeñado un papel activo en la promoción de la cooperación económica, comercial y de inversión. Además de apoyar a las delegaciones empresariales vietnamitas en la búsqueda de nuevos mercados, también han facilitado el establecimiento de vínculos con grandes grupos económicos y financieros internacionales interesados en cooperar con localidades y empresas vietnamitas.



Le Thi Thu Hang señaló que varios de ellos han invertido directamente en Vietnam o han contribuido a movilizar capitales destinados a sectores prioritarios, entre ellos la alta tecnología, la transición verde, las energías renovables y la agricultura de alta tecnología. Al mismo tiempo, han promovido la imagen de un Vietnam con una rica historia y tradición cultural que continúa renovándose y ampliando su contribución a la comunidad internacional.



En relación con la segunda Conferencia de Cónsules Honorarios de Vietnam, la viceministra recordó que la primera edición, celebrada en 2021, tuvo lugar en formato híbrido debido a la pandemia. En cambio, la reunión en Quang Ninh será el primer encuentro presencial de toda la red en el país.



La conferencia coincide además con un momento de especial significado, tras la celebración exitosa del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y en vísperas de la 33.ª Conferencia Diplomática, durante la cual el sector diplomático definirá las orientaciones para implementar la política exterior aprobada por el Congreso.



En ese contexto, Le Thi Thu Hang afirmó que el encuentro no será únicamente un foro de intercambio periódico, sino también una oportunidad para reconocer las contribuciones de los cónsules honorarios, presentar las nuevas prioridades de la diplomacia vietnamita y definir las tareas necesarias para fortalecer la eficacia de esta red en la nueva etapa de desarrollo del país.



La elección de Quang Ninh como sede del evento también transmite el mensaje de que la política exterior debe mantenerse estrechamente vinculada al desarrollo de las localidades y orientarse a servir los intereses de la población y las empresas, añadió.



La conferencia se desarrollará durante cuatro días en Hanoi, Hai Phong y Quang Ninh. Además de las sesiones oficiales, los cónsules honorarios sostendrán reuniones con representantes de organismos estatales, autoridades locales y empresas.



La viceministra expresó tres expectativas principales para el encuentro. La primera consiste en reforzar el compromiso y el espíritu de acompañamiento de los cónsules honorarios mediante el reconocimiento de sus contribuciones por parte del Partido, el Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores.



La segunda apunta a impulsar soluciones concretas para fortalecer la labor consular, la protección de los ciudadanos y la conexión económica, mediante el intercambio de experiencias, la identificación de dificultades y la promoción de nuevas iniciativas y proyectos de cooperación.



La tercera aspira a establecer un mecanismo de coordinación más eficaz entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, las representaciones vietnamitas en el exterior, los ministerios, las autoridades locales, las asociaciones empresariales y la red de cónsules honorarios, con el fin de responder con mayor rapidez a las necesidades de los ciudadanos y las empresas vietnamitas en el extranjero.



Le Thi Thu Hang expresó su confianza en que la conferencia abrirá una nueva etapa de cooperación, fortalecerá la red de cónsules honorarios y permitirá una contribución más efectiva a la labor diplomática y al desarrollo de Vietnam en el nuevo período./.