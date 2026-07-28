Vietnam y Burundi reafirman su compromiso de fortalecer cooperación bilateral

Hanoi (VNA) - Vietnam y Burundi acordaron profundizar sus relaciones de amistad y cooperación, reforzar los vínculos entre sus partidos gobernantes y ampliar la colaboración en áreas estratégicas como inversión, telecomunicaciones, agricultura y energía.



El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, mantuvo hoy una reunión con el secretario general del Partido Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas de Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) de Burundi, Révérien Ndikuriyo, quien encabeza una delegación de alto nivel de su partido en visita oficial a Vietnam del 27 al 31 de julio de 2026.



Durante las conversaciones, Le Hoai Trung destacó el significado especial de la visita, la primera de un dirigente de un partido político africano a Vietnam tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



El dirigente vietnamita subrayó que la política exterior del país, basada en la independencia, la autodeterminación, la resiliencia, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de sus relaciones internacionales, considera la diplomacia partidista un pilar fundamental para consolidar la confianza política y fortalecer los lazos bilaterales.



El ministro afirmó que las relaciones de amistad con los partidos de países africanos, incluido el CNDD-FDD, constituyen una base política importante para impulsar una cooperación más profunda y efectiva entre Vietnam y Burundi.



En este sentido, propuso que ambos partidos establezcan planes concretos de colaboración, intensifiquen el intercambio y la formación de cuadros, compartan experiencias y fomenten los contactos entre sus organizaciones sociopolíticas.



Le Hoai Trung también valoró los logros alcanzados por Burundi bajo el liderazgo del CNDD-FDD y señaló que ambos países deben reforzar la solidaridad y contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad en sus respectivas regiones y en el mundo, creando condiciones favorables para sus objetivos de desarrollo.



Por su parte, Révérien Ndikuriyo agradeció la cálida acogida ofrecida por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita a la delegación burundesa.



Asimismo, transmitió los saludos del presidente de Burundi y presidente del CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, al secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, y a los dirigentes del Partido y del Estado vietnamita.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



El secretario general del CNDD-FDD expresó su admiración por la lucha de Vietnam por la independencia nacional y felicitó los éxitos del XIV Congreso Nacional, así como los importantes avances logrados por el país tras cuatro décadas de Doi Moi (Renovación).



Destacó que Vietnam es un referente de desarrollo para los países africanos y afirmó que la visita refleja la voluntad de su partido de consolidar y profundizar la confianza política con el Partido Comunista de Vietnam. También manifestó el deseo de que Vietnam siga aumentando su presencia y sus contribuciones a la paz, la estabilidad y el desarrollo en África.



Ambas partes destacaron los avances positivos en la cooperación económica bilateral, especialmente después de la visita a Vietnam del presidente de Burundi en abril de 2025.



En particular, resaltaron el papel de Lumitel, la empresa conjunta de telecomunicaciones del grupo vietnamita Viettel en Burundi, considerada una de las principales inversiones extranjeras en el país y un factor que ha contribuido al desarrollo económico y social burundés.



Los dos países acordaron seguir promoviendo el papel orientador de sus partidos gobernantes para ampliar y elevar la cooperación en sectores con potencial común. Asimismo, se comprometieron a impulsar a sus ministerios y organismos competentes a negociar, firmar y aplicar acuerdos destinados a completar el marco jurídico y facilitar la cooperación bilateral.



En el ámbito internacional y regional, Vietnam y Burundi coincidieron en mantener la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales. La parte burundesa reafirmó su disposición a apoyar la conexión de Vietnam con la Unión Africana y su participación en iniciativas y programas de cooperación del organismo continental.



Respecto al Mar del Este, Le Hoai Trung pidió a Burundi respaldar la postura de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de resolver las disputas marítimas mediante vías pacíficas, conforme al derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, con el objetivo de construir una zona marítima de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo sostenible.



Al finalizar el encuentro, Le Hoai Trung y Révérien Ndikuriyo firmaron, en representación del Partido Comunista de Vietnam y del CNDD-FDD, un Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre ambas organizaciones políticas, que establece un marco para fortalecer los intercambios y la colaboración en los próximos años./.