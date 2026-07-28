Vietnam y Laos refuerzan cooperación entre órganos partidistas

Hanoi (VNA) - Las Comisiones de Organización de los Comités Centrales de los Partidos Comunista de Vietnam (PCV) y Popular Revolucionario de Laos (PPRL) celebraron hoy una reunión de trabajo en Hanoi, en el marco de la visita oficial de una delegación de la entidad laosiana a Vietnam.



La reunión fue copresidida por Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, y Sisay Leudetmounsone, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PPRL.



En sus palabras de apertura, Nguyen Duy Ngoc felicitó al PPRL por el éxito del XII Congreso Nacional, así como por la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares en todos los niveles, procesos que permitieron consolidar la estructura dirigente del Partido y del Estado y sentar una base sólida para la implementación de la Resolución del XII Congreso.



El dirigente vietnamita destacó que este encuentro constituye una actividad de especial significado para seguir fortaleciendo los vínculos de confianza mutua, la cooperación integral y la asociación estratégica entre ambos partidos y países, así como entre sus respectivas comisiones de organización.



Asimismo, presentó los principales resultados alcanzados por Vietnam en la labor de organización y construcción del Partido desde el inicio del mandato del XIV Congreso Nacional.



Entre ellos sobresalen la organización exitosa del XIV Congreso del Partido; la celebración de las elecciones de la XVI Asamblea Nacional y de los Consejos Populares para el mandato 2026-2031, que permitieron completar oportunamente la conformación de los principales cargos dirigentes del Estado; así como el avance en la reorganización del sistema político para hacerlo más ágil, eficiente y eficaz, y la renovación de la gestión del personal mediante un enfoque orientado progresivamente a la administración estratégica de los recursos humanos.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, Sisay Leudetmounsone expresó su satisfacción por reunirse con Nguyen Duy Ngoc y agradeció la cálida y fraternal acogida dispensada por la Comisión de Organización del Comité Central del PCV.



Asimismo, transmitió su reconocimiento al Partido, al Estado vietnamita y, en particular, a esa comisión por el apoyo brindado a su homóloga laosiana en los últimos años. El dirigente también informó sobre los principales resultados de la labor de organización y construcción del Partido en Laos y las orientaciones estratégicas definidas en el XII Congreso Nacional del PPRL.



En cuanto a la cooperación bilateral, ambas partes evaluaron positivamente la implementación del Acuerdo de Cooperación para el período 2022-2026, cuyos principales resultados incluyen el mantenimiento de un intercambio regular y eficaz de delegaciones, así como el fortalecimiento de la formación y capacitación de cuadros dirigentes del PPRL, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados por los Burós Políticos de ambos partidos.



Durante el intercambio, desarrollado en un ambiente franco y cordial, las dos delegaciones coincidieron en que, ante la evolución acelerada de la situación internacional y regional, y cuando ambos países se encuentran en la etapa inicial de la ejecución de las resoluciones de sus respectivos congresos partidistas, resulta esencial continuar fortaleciendo la relación especial de solidaridad entre Vietnam y Laos.



Consideraron que esta cooperación reviste una importancia estratégica para la estabilidad y el desarrollo de ambos países, además de contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región.



Nguyen Duy Ngoc expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PPRL, el pueblo laosiano continuará superando los desafíos, alcanzará nuevos logros y cumplirá con éxito la Resolución del XII Congreso Nacional, en el propósito de construir un país pacífico, independiente, democrático, unido y próspero.



Al término de la reunión, Nguyen Duy Ngoc y Sisay Leudetmounsone firmaron el Acuerdo de Cooperación para el período 2026-2031 entre las dos Comisiones de Organización./.