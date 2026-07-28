Líder vietnamita destaca vínculos con Camboya como activo invaluable

Hanoi (VNA) - Las relaciones entre los Partidos y los Estados de Vietnam y Camboya constituyen un activo invaluable que debe seguir fortaleciéndose a través de los canales partidistas, parlamentarios y gubernamentales, afirmó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, al recibir hoy en Hanoi a la presidenta de la Asamblea Nacional del país vecino, Samdech Khuon Sudary.



Durante el encuentro, el máximo dirigente vietnamita felicitó a Camboya por los logros alcanzados en el desarrollo socioeconómico bajo el liderazgo del Partido Popular de Camboya (CPP), encabezado por Hun Sen, así como por la labor de su Parlamento y su Gobierno.



Reafirmó que Vietnam respalda de manera constante el desarrollo pacífico, estable y próspero de Camboya, e instó a ministerios, sectores y localidades de ambos países a ampliar la cooperación y el apoyo mutuo en beneficio del desarrollo común.



To Lam expresó además su satisfacción por el sólido avance de las relaciones bilaterales, especialmente entre el PCV y el CPP, cuya confianza política continúa siendo el principal pilar de los vínculos entre ambos países.



Al valorar los resultados de las conversaciones sostenidas entre Samdech Khuon Sudary y el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, propuso que ambos órganos legislativos impulsen la implementación de programas y proyectos conjuntos, además de coordinar la elaboración de políticas que favorezcan una cooperación cada vez más efectiva y sustancial.



Por su parte, Samdech Khuon Sudary manifestó su admiración por los logros de desarrollo alcanzados por Vietnam y por el creciente prestigio del país en los ámbitos regional e internacional. Asimismo, felicitó el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV, cuyas orientaciones, afirmó, marcarán una nueva etapa para el desarrollo de la nación.



Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV encabezado por To Lam y con la unidad de todo el pueblo, Vietnam alcanzará las metas fijadas y obtendrá nuevos éxitos en la construcción de un país próspero. También transmitió su profundo agradecimiento al Partido, al Estado y al pueblo vietnamitas por el respaldo constante y la valiosa ayuda brindada a Camboya a lo largo de los años.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Camboya concede alta prioridad al fortalecimiento de la amistad y la cooperación integral con Vietnam, remarcó. Asimismo, destacó que la solidaridad entre ambos pueblos se ha forjado a través de las dificultades y se ha consolidado frente a los desafíos, por lo que, independientemente de los cambios del escenario internacional, los vínculos bilaterales permanecen inalterables.



Preservar y promover esa amistad constituye una responsabilidad histórica y un compromiso que debe transmitirse a las futuras generaciones con plena conciencia de su significado, enfatizó.



La dirigente informó además que la Asamblea Nacional de Camboya trabaja en estrecha coordinación con su homóloga vietnamita para materializar los compromisos y acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países.



En ese contexto, subrayó que el espíritu y los resultados de la reunión de alto nivel celebrada en febrero de 2026 entre el Buró Político del Comité Central del PCV y el Comité Permanente del Comité Central del CPP continúan orientando el fortalecimiento de las relaciones entre ambos Partidos y Estados, especialmente en materia de conectividad integral y consolidación de una cooperación estable y duradera.



Ambas partes coincidieron en destacar el carácter estratégico de las relaciones entre Vietnam y Camboya, así como de la cooperación entre Vietnam, Camboya y Laos en el actual contexto regional. Resaltaron la importancia de seguir fortaleciendo la confianza política, la cooperación en defensa y seguridad, la integración económica y los vínculos entre sus pueblos.



También subrayaron el papel orientador de los Partidos en el desarrollo de las relaciones bilaterales y trilaterales, mediante la coordinación con los Gobiernos y los ministerios competentes para concretar los acuerdos alcanzados y aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes, incluidos los encuentros entre los primeros ministros, los presidentes de las asambleas nacionales y los ministros de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores de Vietnam, Camboya y Laos.



Durante la reunión, ambos dirigentes intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común y reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros multilaterales, en particular en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de los mecanismos de cooperación de la Subregión del Mekong.



To Lam destacó el papel central de la ASEAN y la importancia de preservar un entorno de paz y estabilidad para el desarrollo de todos los países de la región y del mundo, al tiempo que reiteró la disposición de Vietnam de seguir contribuyendo activamente a los esfuerzos comunes para fortalecer la unidad y la centralidad del bloque y promover la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo./.