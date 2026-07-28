Celebran segunda Consulta Política entre Vietnam y Panamá

Hanoi (VNA) - Vietnam y Panamá celebraron hoy en Hanoi la II Consulta Política entre sus ministerios de Relaciones Exteriores, con el objetivo de evaluar los avances de la cooperación bilateral y definir nuevas orientaciones para fortalecer las relaciones entre ambos países.



Durante la reunión, el vicecanciller vietnamita Dang Hoang Giang presentó un panorama de la situación socioeconómica de Vietnam y de las principales orientaciones de desarrollo del país. Asimismo, destacó el fortalecimiento continuo de los vínculos bilaterales a lo largo de los 51 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 28 de agosto de 1975.



El funcionario reafirmó que Vietnam concede gran importancia al papel y la posición de Panamá en América Latina y manifestó el interés de Hanoi por seguir profundizando la amistad tradicional y la cooperación bilateral.



En ese contexto, subrayó que las fortalezas económicas y la ubicación geoestratégica de ambos países ofrecen un amplio potencial para convertirlos en puentes de conexión entre América Latina y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Por su parte, el vicecanciller panameño Carlos Arturo Hoyos presentó la situación actual de Panamá y los avances socioeconómicos alcanzados por su nación pese a los desafíos del contexto internacional.



Recordó que Panamá valora especialmente que Vietnam fuera uno de los primeros países en firmar el Protocolo sobre la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá y elogió los logros alcanzados por la nación asiática en materia de desarrollo económico y política exterior.



Asimismo, expresó el interés de su país en ampliar la cooperación con Vietnam, especialmente en los ámbitos del comercio, la economía y la inversión.



Reiteró además la disposición de Panamá a servir como puerta de entrada para fortalecer la presencia de Vietnam en América Latina, al tiempo que manifestó el interés de su país por ampliar sus vínculos con el Sudeste Asiático a través de Vietnam.



Ambas partes coincidieron en impulsar los contactos y las visitas de alto nivel, optimizar el funcionamiento de los mecanismos de cooperación existentes -como las Consultas Políticas y la Comisión Mixta de Economía, Comercio e Inversión- e intensificar los intercambios entre ministerios, organismos, autoridades locales, organizaciones y comunidades empresariales.



También acordaron acelerar la negociación y firma de nuevos acuerdos de cooperación en áreas con amplio potencial, como comercio, inversión, aduanas, agricultura, turismo, transporte marítimo y educación, con el fin de seguir perfeccionando el marco jurídico que sustenta las relaciones bilaterales.



En el ámbito internacional, ambas partes intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales y globales de interés común y reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en las organizaciones internacionales y foros multilaterales de los que ambos países forman parte.



Como parte de su visita, el vicecanciller panameño realizó una visita de cortesía al ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.



Durante su estancia en Hanoi, también sostuvo reuniones de trabajo con la viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang; el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), Nguyen Quang Vinh; y representantes de diversas empresas vietnamitas.



Su agenda incluyó además visitas a varios centros económicos y a sitios históricos y culturales de la capital vietnamita./.

VNA