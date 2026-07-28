Vietnam reafirma a Australia como un socio clave para su desarrollo

Hanoi (VNA) - Australia es uno de los socios clave para el desarrollo de Vietnam, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, al recibir hoy en Hanoi a la ministra de Desarrollo Internacional, Pequeñas Empresas y Asuntos Multiculturales del país oceánico, Anne Aly.



Durante el encuentro, el canciller vietnamita destacó el sólido avance de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y valoró los resultados alcanzados en la implementación del Plan de Acción 2024-2027, que ya muestra progresos sustanciales.



Al presentar las nuevas orientaciones de desarrollo adoptadas por Vietnam tras el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista del XIV mandato, Hoai Trung subrayó que las prioridades nacionales en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, fortalecimiento del sector privado y formación de recursos humanos altamente calificados coinciden con ámbitos en los que Australia posee una amplia experiencia y ventajas competitivas, lo que abre nuevas oportunidades para profundizar la cooperación bilateral.



Asimismo, propuso ampliar la colaboración en sectores como los minerales críticos, las finanzas, las ciencias marinas, el procesamiento agrícola de alta tecnología y el desarrollo de cadenas de suministro. También instó a reforzar los programas de formación adaptados a las necesidades de Vietnam en esta nueva etapa de crecimiento.



El ministro expresó además su deseo de que Australia continúe acompañando a Vietnam mediante programas de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) orientados a la respuesta al cambio climático y a la construcción de infraestructuras de alta calidad.



El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, recibe a la ministra australiana de Desarrollo Internacional, Pequeñas Empresas y Asuntos Multiculturales, Anne Aly. (Foto: Cancillería de Vietnam)



Por su parte, Anne Aly reafirmó que Australia concede gran importancia al creciente papel de Vietnam en la región y reiteró el compromiso de su país de implementar de manera eficaz la Asociación Estratégica Integral, en consonancia con las prioridades de desarrollo del país asiático.



Destacó que el nuevo modelo de desarrollo de Vietnam constituye una base sólida para definir las futuras áreas de cooperación y aseguró que los programas australianos de AOD seguirán alineándose estrechamente con los objetivos estratégicos del país indochino.



Asimismo, manifestó la disposición de Australia a compartir su experiencia y conocimientos en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y el desarrollo de cadenas de suministro agrícola, entre otros sectores de excelencia. En ese sentido, subrayó que una cooperación más estrecha entre ambos países no solo generará beneficios mutuos, sino que también contribuirá a consolidar la paz, la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región.



Al término de la reunión, ambos ministros coincidieron en la necesidad de intensificar la cooperación en la formación de recursos humanos y mantener una estrecha coordinación en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), los mecanismos de cooperación del Mekong y otros foros regionales, con el objetivo de seguir fortaleciendo una Asociación Estratégica Integral Vietnam-Australia cada vez más sólida, eficaz y sostenible./.