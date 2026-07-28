Vietnam impulsa una reforma integral de la Ley de Tierras

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam debatió hoy el proyecto de reforma de la Ley de Tierras, una iniciativa con la que el Gobierno busca perfeccionar el marco jurídico para liberar el potencial de los recursos territoriales y responder a las nuevas necesidades del desarrollo socioeconómico del país.



Durante la sesión, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung, presentó siete grandes ejes de política que orientarán la modificación de la legislación.



La propuesta contempla modernizar la planificación y los planes de uso del suelo mediante su integración y digitalización, además de simplificar el sistema de planificación y elevar su calidad. También prevé reservar prioritariamente terrenos para infraestructuras, vivienda social, educación, salud y otros sectores considerados estratégicos para el crecimiento.



Asimismo, el Gobierno plantea perfeccionar los mecanismos de asignación, arrendamiento y cambio de uso del suelo con criterios de transparencia y publicidad, al tiempo que propone optimizar el aprovechamiento de los terrenos y bienes públicos disponibles para destinarlos a áreas prioritarias de desarrollo.



En materia de recuperación de tierras, compensación, apoyo y reasentamiento, la reforma busca armonizar los intereses del Estado, la ciudadanía y los inversionistas.



El objetivo es agilizar los procesos de liberación de terrenos y sustituir el enfoque tradicional centrado en la indemnización por otro orientado a restablecer las condiciones de vida de las personas afectadas, garantizando que quienes deban abandonar sus tierras dispongan de una vivienda y unas condiciones de vida iguales o mejores que las anteriores.



Otro de los pilares de la reforma es la modernización del sistema financiero relacionado con la tierra. En este sentido, el Ejecutivo propone sustituir el modelo de gestión administrativa por un enfoque de gobernanza para el desarrollo. El precio del suelo será fijado por el Estado sobre la base de información completa, pública y transparente.



Al mismo tiempo, se reforzarán los mecanismos para regular las plusvalías generadas por la tierra, prevenir la especulación y evitar la manipulación de los precios, con el propósito de aprovechar este recurso de forma más eficiente para el desarrollo económico y social.



Las restantes políticas incluyen la ampliación de los derechos y obligaciones de los usuarios del suelo; la promoción de usos multifuncionales de la tierra y de su concentración para incrementar la eficiencia productiva; el impulso de la transformación digital y la descentralización de la gestión; la consolidación de la base nacional de datos sobre tierras; y el fortalecimiento de la inspección, la supervisión y la resolución de los problemas históricos relacionados con la administración y el uso del suelo.



En representación del órgano encargado de examinar el proyecto, el presidente de la Comisión parlamentaria de Economía y Finanzas, Phan Van Mai, expresó su respaldo a la necesidad de reformar la Ley de Tierras de 2024. No obstante, pidió aclarar los fundamentos para ampliar los supuestos de recuperación de tierras destinados a proyectos de desarrollo socioeconómico por razones de interés nacional y público.



La entidad también recomendó revisar cuidadosamente los casos en los que se permita recuperar terrenos antes de concluir los planes de compensación, apoyo y reasentamiento, debido al impacto que estas decisiones pueden tener sobre los derechos de la población y la opinión pública.



En este sentido, propuso incorporar requisitos adicionales, como la aprobación previa de un plan preliminar de compensación, la disponibilidad de soluciones temporales de alojamiento y compromisos claros sobre las indemnizaciones y el reasentamiento antes de proceder a la recuperación de las tierras.



En cuanto a la política financiera sobre la tierra, la Comisión de Economía y Finanzas instó a seguir perfeccionando el mecanismo de determinación del precio del suelo conforme a las resoluciones del Comité Central, de modo que el Estado mantenga la facultad de regular, controlar y fijar los precios de acuerdo con los objetivos de desarrollo de cada etapa.



Asimismo, propuso diferenciar claramente la determinación del precio del suelo -como instrumento económico de gestión de los recursos territoriales- del mecanismo de compensación, apoyo y reasentamiento, concebido como una política destinada a proteger los derechos y el bienestar de las personas afectadas por la recuperación de tierras.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Hong Dien interviene en la sesión (Foto: VNA)



Al cierre de la sesión, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Hong Dien afirmó que el Comité Permanente coincide, en términos generales, con las principales orientaciones de la reforma y con la necesidad de revisar integralmente la Ley de Tierras para establecer un marco institucional sólido que contribuya a liberar recursos, atraer inversiones e impulsar un nuevo modelo de desarrollo.



El dirigente subrayó que la reforma deberá ajustarse plenamente a las directrices del Buró Político y del Comité Central del Partido, con el propósito de construir un sistema moderno, transparente, eficiente y coherente de gobernanza del suelo.



Asimismo, señaló que cada modificación deberá demostrar su contribución a la liberación de los recursos territoriales, la reducción de los trámites administrativos innecesarios y el equilibrio entre los intereses del Estado, la ciudadanía y las empresas.



Está previsto que las orientaciones para la reforma de la Ley de Tierras de 2024 sean sometidas a consideración de la Asamblea Nacional durante el primer período extraordinario de sesiones, previsto para principios de agosto de 2026./.